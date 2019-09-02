“Milli Mücadele'de Sivas 108 Gün” kitabı yeniden basıldı
SİVAS (AA) – "Milli Mücadele'de Sivas 108 Gün" adlı kitap, Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla yeniden basıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Milli Mücadele'nin ve Sivas Kongresi'nin 100. yılı anısına "Sivas 1000 Temel Eser" kapsamında hazırlanan ve "Milli Mücadele'de Sivas 108 Gün" kitabının da yer aldığı kitap setini kamuoyuna tanıttı.
Buruciye Medresesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Ayhan, 100. yıl ruhunu ve Sivas Kongresi'ni canlı tutmak istediklerini belirterek, "Milli Mücadelede Sivas 108 Gün’ isimli kitabımız gerçekten anlamlı oldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Sivas'ta kaldıkları 108 günü en güzel şekilde anlatıyor. Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necip Günaydın hocamıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kitabın ilk baskısını 2009 yılında Sivas Valiliğinin yaptığını anımsatan Ayhan, şunları kaydetti:
"Bu eser, bu alanda çıkan birçok yayına kaynaklık etmiştir. Kitabın yeni bir baskısının olmaması kitaba olan ilgi ve arayışı artırdı. Hatta aynı isimle aynı içerikle benzerleri yayınlandı. Bu yıl da Milli Mücadele'nin ve Sivas Kongresi'nin 100. yılı olması hasebiyle, Valilik olarak bu değerli yayını yeniden basımını üstlendik. 1000 Temel Eser kitap seti içerisinde de olmakla beraber, haricinde de on binlerce 'Milli Mücadele'de Sivas 108 Gün' kitabımızı halkımıza ulaştıracağız. Aziz ve kadim şehrin tarihine ışık tutan bu önemli kitabımız, inşallah her evimizin kitaplığında yer alacak. Sivas halkının Ata'sına olan bağlılığını, 108 günlük ev sahipliğini ve milli mücadeleye olan katkısını en iyi şekilde idrak ettireceğiz."
Sivas Kongresi etkinlikleri kapsamında kalıcı eserler hazırlandığını vurgulayan Vali Ayhan, kongrenin yapıldığı döneme ilişkin beş kitaptan oluşan "Sivas Kongresi Kitap Seti" hakkında da bilgi verdi.
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