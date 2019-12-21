Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven Red Bull sporcusu oldu
İSTANBUL (AA) – Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Red Bull sporcusu oldu.
Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 72 ülkede, 128 ayrı disiplinde, 750'den fazla sporcunun hayallerine ulaşmasını sağlayan Red Bull ailesinin yeni üyesi Türkiye'nin en başarılı genç motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven oldu. Geçen sezon Porsche Mobil 1 Supercup'ta elde ettiği başarıyla Porsche'nin "2020 Genç Sürücüsü" unvanına layık görülen Güven, artık mücadelesine Red Bull sporcusu olarak devam edecek.
Geçen yıl ve bu yıl üst üste iki kez Porsche Carrera Cup Fransa'yı kazanan, 21 yaşındaki pilot, gelecek sezonda da hem Porsche Mobil 1 Supercup'ta şampiyonluk mücadelesi verecek hem de Porsche Carrera Cup Fransa'da üst üste üçüncü galibiyetini kovalayacak.
– "Hayalim gerçek oldu"
Red Bull sporcusu olmanın kendisi için bir hayal olduğunu dile getiren Ayhancan Güven, hayalinin gerçek olduğunu belirtti.
Motor sporları dışında da çok fazla spor müsabakası izlediğini aktaran Ayhancan, "Neredeyse her izlediğim sporda en az birkaç Red Bull sporcusu zirveye oynuyor. Bu da 'Red Bull sporcusu' unvanının ne kadar değerli olduğunun kanıtı. Red Bull sporcusu olmak benim de hayalimdi ve bu hayalim gerçekleşti. Motor sporlarında çok önemli Red Bull sporcuları olduğunu biliyorum. Onlarla aynı ailede yer almak benim için çok özel bir duygu." ifadelerini kullandı.
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Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven Red Bull sporcusu oldu
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