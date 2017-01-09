“Milli patates” üreticilere tanıtılıyor

NİĞDE (AA) – Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce üretilen milli patates çeşitleri, hazırlanan proje kapsamında üreticilere tanıtılmaya başlandı.

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Koordinatörlüğünde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ve ziraat odası başkanlıkları iş birliğiyle yürütülen “Geliştirilen yerli patates çeşitlerinin ve yetiştirme tekniklerinin Niğde, Nevşehir ve Konya bölgesi üreticilerine yayım projesi” kapsamında yeni ürünler tanıtılıyor.

Uzman ekip önderliğinde üreticilere, teorik bilgilendirme ile patates yetiştiriciliği, patates hastalık ve zararlıları ile geliştirilen yerli ürün çeşidi hakkında bilgiler veriliyor.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tescil edilen 6 yerli çeşit patatesin üreticilere tanıtım projesinin hayata geçirildiğini söyledi.

Pırlak, 2 yıl süreli proje kapsamında üreticilere ilk etapta eğitim ve yayın çalışması yapıldığını, ikinci etapta ise önder çiftçilere ve önde gelen özel sektör kuruluşlarına yaklaşık 1 dekarlık alanda demonstrasyon (göstererek öğretme) şeklinde uygulama yapılacağını kaydetti.

Üretimi yapılan yerli çeşitlerin ön elit tohumluklarının geçen yıl Kayseri, Konya ve Sivas’ta özel sektör ile iş birliği içinde üretildiğini belirten Pırlak, şunları kaydetti:

“Enstitümüz, Niğde, Nevşehir, Konya İl Müdürlükleri ve ziraat odası başkanlıklarımız iş birliğiyle yürütülen ‘Geliştirilen yerli patates çeşitlerinin ve yetiştirme tekniklerinin Niğde, Nevşehir ve Konya bölgesi üreticilerine yayım projesi’ ile ilk yerli çeşitlerimizin üreticilere tanıtılması, yayımının gerçekleştirilmesi ve piyasaya tanıtılması amaçlanmaktadır. 2016 yılında üretimi yapılan tohumlukların bu yıl bölgemizdeki önder çiftçilere ve önde gelen özel sektör kuruluşlarına dağıtımı yapılarak performansları görülecek. Bu aşamadan sonra özel sektöre devri ile ilgili faaliyetler hayata geçirilecek.”

Geliştirilen yerli patates çeşitlerinin yüksek kademede tohumluk üretimlerinin devam ettiğini aktaran Pırlak, her yıl en az iki yerli çeşit tescile sunulacak şekilde ıslah çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Pırlak, tanıtım toplantılarının Niğde’nin Çarıklı köyü, Konya’nın Seydişehir ilçesi ve Nevşehir’in Ürgüp ilçesi Şahinefendi köyündeki üreticilere yönelik yapıldığını sözlerine ekledi.