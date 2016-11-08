Milli Piyango 9 Kasım 2016 çekiliş sonuçları tıkla öğren (MP 9 Kasım sonuç)

9 Kasım 2016 Milli Piyango çekişi sonuçları bu akşam açıklanacak. Çekilişin amorti rakamları ve büyük ikramiye numaraları canlı yayında belirli olur olmaz sitemizde de yer alacak. Şanslı numaraların hangisi olduğunu ve 9 Kasım MP çekilişinde varlıklı olup olmadığınızı sitemizden sorgulayarak öğrenebileceksiniz.

MILLI PİYANGO NASIL OYNANIR?

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden ayarlanmış ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan kısmet oyunudur.

ULUSAL PİYANGO HANGİ GÜNLERDE ÇEKİLİR?

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29’uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları ayrı özel çekilişler düzenlenebilir. Her sene 31 Aralık günü yeni yıl özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak Yöneticilik ve satmak merkezleri yetkilidir. ULUSAL PİYANGO 9 KASIM 2016 ÇEKİLİŞİ SAAT 21:00’DE YAPILACAKTIR… (Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sitemizden bakabilirsiniz…)

MILLI PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Başbayiler ile sanal ortam bayileri Idare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilmiş tutara dek öteki bayiler ise son üç rakama ( son üç sayı dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört ya da beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Yeni Yıl çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak öteki çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan öteki ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

Yöneticilik, zorunlu gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir takvim zamanaşımı süresine yan olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde takdim edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu ya da resmi tatile rastlaması halinde, izleyen birincil işgünü mesai bitimine değin ikramiye ödenir.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye şampiyon numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve çabuk numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan öteki yerlerinden yırtılmış ya da kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ama, Yöneticilik veya satmak merkezleri kadar yapılacak analiz sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satmak merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise Idare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat üretilmiş, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak dek veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini takdim eder nitelikte edinmek kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai ardına kadar satış merkezlerine bilet hamili kadar tatbik ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce Idare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.