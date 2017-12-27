Milli Piyango çekiliş sonuçları tam liste! Yılbaşı bileti tam liste sorgulama (2018 MPİ Çekiliş Sonuçları)

Milli Piyango İdaresinin (MPİ) 31 Aralık 2018 (2018 Yılbaşı) Özel Çekilişi, Ankara Kızılay’da bulunan Genel Müdürlük hizmet binasında yapılacak. Milli Piyango İdaresinin “Yılbaşı Özel” çekilişinde vereceği 61 milyon liralık büyük ikramiyenin numaraları açıklandığı andan itibaren burada yer alacak. MPİ bilet sorgulama ekranı, yılbaşı biletinin tam listesi ve Yılbaşı Milli Piyango özel çekiliş sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

2018 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE KAÇ PARA, NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye tutarı, 2018 yılı için idare tarafından 61 milyon lira olarak duyuruldu. 31 Aralık akşamı dağıtılacak diğer ikramiye tutarları ise 10 milyon, 5 milyon, 2 milyon, 1 milyon ve 500 bin lira olacak. Tam bilet 60 liradan, yarım bilet 30 liradan, çeyrek bilet ise 15 liradan satılıyor. Yılbaşı özel çekilişinin ikinci büyük ikramiyesi bu yıl 10 milyon lira olacak. Talih kuşu, yılbaşı gecesi ayrıca 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verecek.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ VE SORGULAYABİLECEĞİNİZ MİLLİ PİYANGO 2018 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ (31 ARALIK 2018) SONUÇLARI EKRANI…

Çekiliş tarihi ve bilet numarasını 31 Aralık 2018 akşamı ilgili yerlere yazıp sorgula deyin ve kazanan şanslı kişilerden olup olmadığınızı öğrenin… iyi şanslar…

MİLLİ PİYANGO İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DETAYLAR

MİLLİ PİYANGO’DA EN ŞANSLI İL HANGİSİ?

10 yıldır yapılan yılbaşı özel çekilişlerinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi en çok kazanan il İstanbul oldu. 14 kez büyük ikramiyeye ortak olan İstanbul’u, 4’er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.

BİLETLERİN GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Kağıdın dokusunda, yuvarlak içerisinde Milli Piyango amblemli fligran bulunuyor ve gün ışığına tutulduğunda görülüyor. Kağıdın her tarafına homojen olarak dağılmış ve yalnızca mor ışık (ultraviyole) altında görülebilen uzunluğu en az 3 milimetre olan parlayan ve kesin çizgiler şeklinde mavi ve sarı renkli görünmez elyaf da yer alıyor. Kompozisyon bölümünün üst ve alt bölümünde yer alan mini ”Milli Piyango” yazısı, renkli fotokopi çekildiğinde dağılma özelliğine sahip. Biletin tarih ve bedelinin yazıldığı bölümdeki ince çizgiler fotokopi çekildiğinde dağılıyor ve netliğini kaybediyor.

2018 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE KAÇ LİRA İKRAMİYE DAĞITILACAK?

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye tutarı, 2018 yılı için idare tarafından 61 milyon lira olarak duyuruldu. 31 Aralık akşamı dağıtılacak diğer ikramiye tutarları ise 10 milyon, 5 milyon, 2 milyon, 1 milyon ve 500 bin lira olacak.

SON 10 YILDA MİLLİ PİYANGO ŞANSLI NUMARALARI NELER?

2017 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2796288

2016 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013

2015 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 0556013

2014 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2692160

2013 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2174451

2012 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6718374

2011 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4336149

2010 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 8821270

2009 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 9025160

2008 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3326924

2007 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 1121383

2006 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5503833

2005 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2138345

2004 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA : 3786127

2003 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5196322

2002 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 3387202

2001 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 6357990

2000 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 4758783

1999 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 2074891

1998 YILINDA KAZANDIRAN NUMARA: 5193773

MİLLİ PİYANGO EN ŞANSLI NUMARALARI HANGİSİ

Milli piyangonun rakamsal istatistiklerinde “3” rakamının çoğunlukla, ikramiyeyi en çok kazananların biletinde olduğu gözlendi. Son 15 yıllık dönemde büyük ikramiye çıkan biletlerin üzerindeki rakamlar incelendiğinde “3” rakamının 18 kez şans küresinden çıktığı belirlendi. “3”ü izleyen “6” ve “7” rakamları 13’er kez çıkarak en şanslı 2. rakam olurken, “5” rakamı 11 kez, “1”, “2” ve “9” rakamları ise 10’ar kez büyük ikramiye kazanan biletleri belirledi. Milli Piyango’nun Yılbaşı çekilişlerinin en “talihsiz” rakamı ise ‘0’ oldu. Son 15 yılda büyük ikramiye isabet eden Milli Piyango biletlerinin sadece 5’inde “0” rakamı yer aldı. Size tavsiyemiz; 3, 5, 6, 7, 1, 2 ve 9 rakamları bulunan biletleri tercih etmeniz. İyi şanslar, mutlu yıllar…