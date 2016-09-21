Milli Savunma Bakanı Işık:

ESKİŞEHİR (AA) – Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Fırat Kalkanı Harekatı’na ilişkin, “Özgür Suriye Ordusu’na gereken her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz ama kendi piyadelerimizle bu harekata katılmak gibi bir planlamamız bugün için yok.” dedi.

Işık, TUSAŞ Motor Sanayi (TEI) İleri İmalat Teknolojileri Binası’nın açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı’na Türk Silahlı Kuvvetlerinin piyade unsurlarının da katılıp katılmayacağını sorması üzerine Işık, “Türkiye burada kendi güvenliğini teminat altına alana kadar harekatı sürdürecek. Bu konuda hiç tereddüt yok” diye konuştu.

Bunun için El Bab’a gidilmesi gerekiyorsa bunun da gerçekleşebileceğini ifade eden Işık, şunları kaydetti:

“Bu yapılırken de Türkiye’nin kendi piyadeleriyle bu işi yapmak yerine Özgür Suriye Ordusu’nun elemanlarıyla bu harekatı yürütmek şu anda bizim planlamamız. Yani kendi piyademizle bu harekata katılmayı düşünmüyoruz. Özgür Suriye Ordusu’na katılım her geçen gün artıyor. O topraklar bu insanların toprakları. İnsanlar kendi topraklarını savunmada Türkiye’nin desteğini çok değerli ve önemli görüyorlar. Biz de bu desteği onlara veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Ama arzumuz da Özgür Suriye Ordusu’nun, ılımlı muhalefetin kendi topraklarını DAEŞ’ten tamamen temizlemesi, yabancı unsurlardan özellikle de YPG’den de kesinlikle temizlemesi. Herkes kendi bölgesinde yaşasın. Oradaki Suriyeli Araplara ait toprakların ne DAEŞ tarafından işgaline ne de PYD/YPG tarafından işgaline kesinlikle Türkiye olumlu bakmaz, müsamaha göstermez, mazur görmez. Bu noktada da Özgür Suriye Ordusu’na gereken her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz ama kendi piyadelerimizle bu harekata katılmak gibi bir planlamamız bugün için yok.”

Harekatın daha da ilerlemesi durumunda, TSK unsurlarının takviyesinin söz konusu olup olmadığı sorusuna Işık, “Bu konuyla ilgili Genelkurmayımız harekat planlarını en detaylı şekilde yapıyor. Bana verilen bilgi, şu anda kendi piyadelerimizi kullanmak için bir ihtiyaç olmadığı yönünde. Özgür Suriye Ordusu’nun bu konuda hem istekli hem sayının her geçen gün arttığı ve bunu yapacak güçte olduğu yönünde.” yanıtını verdi.