Milli Savunma Bakanlığından Halep iddialarına yalanlama

Ulusal Savunma Bakanlığı, Bakan Fikri Işık’ın Rusya Federasyonu’nu ziyaretinde mevkidaşı Sergey Şoygu ile görüşmesi bağlamında Rus haber kaynaklarına dayandırılarak bazı basın ve yayın organlarında yer alan “Ulusal Savunma Bakanı Fikri Işık, Halep’teki operasyonları övdü. Işık, ‘Halep’in militanlardan kurtarılması için başarılı işlem sürüyor’ dedi” şeklindeki haberleri yalanladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Işık böyle bir ifade kullanmamıştır. Bakan Işık, Rus mevkidaşıyla görüşmesinin başlangıcında basına da açık olan bölümde, Ankara’daki Rusya Büyükelçisinin hayatını kaybettiği hain terör eyleminden duyduğumuz derin üzüntüyü paylaşıp taziyelerimizi ilettikten daha sonra bu menfur saldırının Moskova’daki toplantıların öncesinde Halep’teki sivillerin tahliyesi için Rusya ile birlikte yaptığımız başarılı insani işlem devam ederken böyle bir eylemin ilk elden Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğini, dostluğumuzu gaye aldığını belirtmiştir” denildi.

Açıklamada, bu konuya Moskova’da Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarının karşılıklı açıklamasında üçüncü maddede değinilmiş olduğu, her üç ülkenin de “Doğu Halep’ten sivillerin gönüllü tahliyesine ve silahlı muhaliflerin kentten ayrılmasına olanak tanıyan karşılıklı çabaları memnuniyetle karşıladığının” kayda geçirildiği açıklama edildi.

Uğur Kan Yüksek