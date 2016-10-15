“Milli Tarım Projesi” çiftçiyi sevindirdi

BURSA (AA) – Başbakan Binali Yıldırım’ın, İzmir’de “Milli Tarım Projesi” kapsamında açıkladığı, gübre fiyatlarında sağlanan yüzde 23 oranındaki indirim ve tarımda havza bazlı üretime destek modeli, üretici cephesinde sevinçle karşılandı.

Bursa-Osmangazi İlçe Ziraat Odası Başkanı Hakan Ekim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Yıldırım’ın açıklamalarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Ekim, bu tür düzenlemelerin kendilerine her zaman olumlu yansıyacağını belirterek, “Yapılan her türlü desteğin arkasındayız. Çiftçi girdisini ucuz elde ederse üretimi de artacaktır. Bu da çiftçiye olumlu yansıyacaktır. Gübrenin ucuzlaması demek, bolca kaliteli ürünlerin çiftçiyle buluşması demektir.” diye konuştu.

Çiftçinin en büyük girdi kaynağının mazot ve gübre olduğunu vurgulayan Ekim, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu yöndeki düzenlemeler her zaman bizi mutlu eder. Sektörümüz çok büyük bir sektör ve desteklenmesi gerekiyor. Havza bağlı sistemde de üretici birliklerinin ve ziraat odalarının fikirlerinin alınması uygun olacaktır. Sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak, iletişime geçilerek ilerleme katedilmesi daha faydalı olabilir. Zirai ilaçlama konusunda da iyileştirme yapılması gerekiyor. Bu konuda da düzenleme bekliyoruz.”

– “Girdi maliyetlerindeki düşüş çiftçiyi teşvik edecek”

Eskişehir-Tepebaşı İlçe Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan da “Milli Tarım Projesi”ndeki Türkiye’nin üretimde 941 havzaya bölüneceği açıklamanın önemli olduğunu dile getirdi.

Buluşan, ürün bazında verilen desteklerin bugüne kadar yerini bulmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

“Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin 941 havzaya bölüneceğini söyledi. Havza bazlı üretime destek verilmesi yerinde olacak. Bölgesel desteklerin olması önemli. Gerçek üreticiye destekler verilmelidir. Üreticinin mazot maliyetine katkı yapılmasını önemsiyoruz. Mazotun yarısını devletin ödemesi çok önem taşıyor. Mazot girdisi çiftçi için sorundu. Çiftçi, tarlayı sürerken mazotu tüketici için harcıyor. Mazotun yarısı devletin karşılamasıyla üretici büyük bir rahatlık yaşayacak. Üretici 2017 yılı ekimlerine başladı. Çiftçi, tarlalarda harıl harıl mazot tüketiyor. Mazota verilecek devlet desteği çiftçiyi mutlu edecek. Gübrede yapılan yüzde 23’lük indirim bizi sevindirdi. Girdi maliyetlerindeki düşüş çiftçiyi teşvik edecek.”

– “Bu çiftçimizi memnun eder”

Bilecik-Osmaneli İlçe Ziraat Odası Başkanı Ertuğrul Ünver de gübredeki indirim oranınını ciddi olduğunu, bunun üretime olumlu yansımalarının görüleceğini söyledi.

Ünver, Başbakan Yıldırım’ın “Tarımda havza bazlı üretime destek verilecek.” şeklindeki sözlerini de memnuniyetle karşıladıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

”Havzalara bölünerek ekimler yapılırsa bu çiftçimizi memnun eder. Neden memnun eder? Herkes her ürünü ekmez. Bölgesinde ne varsa onu eker. Bölgesinde çeşidin yoğun olduğu ürüne göre ekimini gerçekleştirir. Bunun için de bölgelerde tespitler yapılması gerekir. Böylece kontrollü ekim olmuş oluyor. Bölgede en uygun hangi ürün yetişiyorsa ekimi yapılmış olacak. Aç gözlülük yapıp da ben bunu da onu da yapayım’ diyerek, yaptığı zaman istenilen verim elde edilmiyor. Bununla birlikte pazar fazlası ürün çıkıyor. Bu seferde fiyatlar çok düşüyor. Hem israfı önleyecek hem de çiftçi de yerinde güzel para kazanır. Masrafların da önüne geçmiş olur.”