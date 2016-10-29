Milyonlarca çalışana izin müjdesi

Avrupa Hak Divanı (AAD), yıllık izinlerle ilgili çalışanların lehine iki karar aldı.Avrupa Yargı Divanı’nın çalışanların yıllık izinleriyle ilgili aldığı karar Türkiye’yi de fazla yakından ilgilendiriyor.

HASTALIKLA GEÇİRDİĞİNİZ ZAMAN YILLIK İZİNDEN SAYILMAYACAK

Avrupa Yargı Divanı, takvim müsade süresi içerisinde hastalanan çalışanın hastalığı baştan başa geçirdiği sürenin takvim izinden düşürülemeyeceğine karara verdi.

Alınan bu karara tarafından çalışan, takvim izindeyken hastalıkta geçirdiği vakit kalan izin günlerinden düşmeyecek. Çalışan, hasta olduğu günleri takvim iznine ekletebilecek ya da istemesi halinde sonradan da kullanabilecek.

SAHADA ÇALIŞANLARIN İŞE GİDİP GELME SÜRELERİ, ÇALIŞMA SAATİNDEN DÜŞÜLECEK

Avrupa Adalet Divanı’nın çalışanlar lehine aldığı diğer karar ise büro dıştan doğruca sahada çalışan işçileri ilgilendiriyor. Alınan bu çok manâlı karara tarafından sahada hedeflemek zorunda olan işçilerin işe gidip varmak için geçirdikleri süreler de onların alıştırma sürelerine sayılacak.

TÜRKİYE UYMAK ZORUNDA

Anayasanın 90. Maddesinde bulunan, “Türkiye Cumhuriyeti namına yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Hesaplı, ticarî veya teknik ilişkileri aranjör ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin tanıdık olmayan memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde bu andlaşmalar, yayımlarından başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Insanlar Meclisinin bilgisine sunulur. Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan idareli, ticarî, teknik ya da idarî andlaşmaların Türkiye Büyük Halk Müziği Meclisince yerinde bulunması zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan hesaplı, ticarî ya da özel kişilerin haklarını ilgilendiren andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz.Türk kanunlarına değiştirme getiren her türlü andlaşmaların yapılmasında birinci fıkra hükmü uygulanır” ifadesine tarafından Türkiye de bu maddeye adapte etmek durumunda kalacak.

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