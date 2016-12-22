Milyonlarca emekliye müjde! Kabul edildi…

Emekli Sandığı Kanunu ile Bir Takım Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değiştirme Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Kanun tasarısıyla; emekli ikramiyesine müstahak hizmet süreleri bulunmasına rağmen 30 tam yıl üzerinden ikramiye ödenenlere, 30 yılı aşan her hizmet yılı için 7 bin 500 lira ödenme yapılması öngörülüyor.

Belediyelerin ve il özel idareleri iktisadi işletme oluşturmaksızın kadar yapılan teslimlerde Katma Layık Vergisi alınmaması açıklama ediliyor.

50 milyon Türk Lirası değişmez yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının birincil altı aylık ödemeleri itibariyle indirim aracılığıyla telafi edilemeyen Katma Değer Vergisi 6 aylık dönemi izleyen bir yıl içinde talep edilmesi halinde doküman sahibi mükellefe iade olunması öngörülüyor. Gemi ve yat damga, harç, banka sigorta muamele vergileri kaldırılıyor.

Ahmet Umur Öztürk