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Milyonlarca lale Konyayı süslüyor

Şehir Halkı merkezinde ilk olarak Alaaddin Tepesi ve Kültürpark elde etmek üzere İstanbul ve Ankara Yolları ile tarihi mekanların çevresinde, asıl arterlerde, yeşil alanlarda milyonlarca lale ve soğanlı bitkinin açmaya başladığını belirten Başkan Akyürek, farklı renklerde lalel.

22 Nisan 2017 Cumartesi, 13:25

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Şehir Halkı merkezinde ilk olarak Alaaddin Tepesi ve Kültürpark elde etmek üzere İstanbul ve Ankara Yolları ile tarihi mekanların çevresinde, asıl arterlerde, yeşil alanlarda milyonlarca lale ve soğanlı bitkinin açmaya başladığını belirten Başkan Akyürek, farklı renklerde lalelerle görsel bir şölen sunan Alaaddin Tepesi’nin mutlaka görülmesi gerektiğini vurguladı.

Mevlana Meydanı’nda laleden Türk bayrağı

Dünya Kadın Rekorları kategorisinde bir dünya rekoruna imza atarak kadın çalışanların 156 bin laleden oluşan Türk bayrağı yaptığını andıran Başkan Akyürek, büyük ilgi görebilen dev Türk bayrağının 23 Nisan akşamına değin Mevlana Meydanı’nda görülebileceğini ifade etti. Lalelerin ve sakuraların peşinde refüjler ve parklardaki güllerin açmaya başlayacağını vurgulayan Başkan Akyürek, yaptıkları çalışmalarla ’Çiçek Gibi Konya’ hedefine mutlaka ulaşmak istediklerini söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi kadar dikilen yaklaşık 10 milyon lale büyük kasaba merkezini süslerken; sadece Alaaddin Tepesi ve Kültürpark’ta 1.8 milyon, İstanbul Yolu’nda 1.6 milyon, Ankara Yolu’nda 2.1 milyon lale bulunuyor” biçiminde konuştu.

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