Milyonları hüzünlendiren kadın konuştu

Meme kanserine yakalanan Sanatkâr Zeynep Yazıcı’nın farkındalık yaratmak amacıyla hazırladığı ve sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal video izleyenleri hüzünlendirdi. Müzisyen Kalben’in ‘Saçlar’ isimli şarkısı eşliğinde takma saç ve kirpiklerini çıkaran genç ressamın duygulandıran videosu kısa zamanda geniş kitlelere ulaşarak sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada durum olan videonun mimarı Zeynep Printer, İhlas Haber Ajansı muhabirine videonun hikayesini ve hastalık sürecini anlattı. 6 ay önce meme kanseri olduğunu öğrenen Yazıcı, erken teşhisin önemli olduğuna uyarı çekerek, kendisini elle tetkik ederken bir kitleye rastladığını ve bundan şüphelenerek doktora gittiğini anlattı. Ilk gittiği doktorun ısrarla kitlenin yağ bezesi olduğunu ve telaş edecek bir şey olmadığını söylediğini gösteren Printer, ikna olmadığını ve ikinci bir doktora muayeneye gittiği vakit kitlenin kötü huylu bir bitki örtüsü olduğunu öğrendiğini kaydetti. Hastalığın teşhisinin konulmasında önemli olan noktalardan birinin doktorun hastaya nasıl yaklaştığı olduğunu ifade eden Printer, “Burada önemli olan iyi bir görüntüleme uzmanı, operasyonu yapacak iyi bir cerrah ve hasta. Üç kişi yolumuza devam ettik. Birincil öğrendiğim zaman gerçekte hiç üzülmedim. Benim görüntüleme uzmanım ‘vücudunda bir ayaklanma çıkmış’ diye başladı konuya ve bana masal gibi anlattı. Onu hayranlıkla dinledim. Verdiğim tepki fazla normaldi” diye konuştu. Printer, kanser olduğunu öğrendiği süre çok heyecanlandığını açıklama ederek, “Ben ressam olduğum için ‘acaba kanserin bana geri dönüşümü nasıl olacak, ben neler üretebileceğim, bir kitap mı çıkartacağım, senaryomu yazacağım ya da resimlerim nasıl olacak?’ diye düşündüm. Tek düşündüğüm buydu ve fazla heyecanlıydım” şeklinde konuştu.

“Şarkı ‘Saçlar’dı ve benim peruğum birçok kadının saçlarından oluşmuştu”

Videoyu çektiği şarkıyı bir arkadaşının önerdiğini anlatan Printer, videonun hikayesini şöyle anlattı:

“Her şey bir arkadaşımın bana Kalben’in bir şarkısını göndermesiyle başladı. Şarkıyı dinlerken jurnal rutin işlerimi yapıyordum. Bunlar dışarıdan gelince makyajımı silmek, peruğumu çıkarmaktı. Şarkı ‘Saçlar’dı ve benim peruğum birçok kadının saçlarından oluşmuştu. Bu şarkıyı kendime pek yakın hissettim ama ‘saçlar bu kimin saçlar’ diyordu ve şarkının sözleri devam ettikçe ben aynanın karşısındaydım. Bunu da videoya çektim. Sahiden eski Zeynep’cilt yeni Zeynep’e dönüşümdü. Çok hoş bir hanımefendiyken sonuç; saçlar ve kirpikler dökülmüş, kemoterapi süreci her yerde fakat eski halinden eser kalmayan bir ışık halkası dönüşmüştü. Bunu da zaten ben peyderpey sosyal medyada takipçilerimle paylaşıyordum. Bu videoyu da sosyal medyadan paylaştım. Olağanüstü tepkiler aldı, çığ gibi büyüdü. Video yurtiçinden ve yurtdışından izlendi. Birkaç dakika içerisine fiilen ben 6 ayı sığdırmıştım.”

“Oğlum uzun saçları olan hoş annesinin adım adım farklı bir kadına dönüştüğünü izledi”

Çare sürecinde aile desteğinin önemine uyarı çeken Printer, 10 yaşında bir oğlu olduğunu ve en güç görevin ona düştüğünü söyledi. Oğlunun uzun saçları olan hoş annesinin an be an farklı bir kadına dönüştüğünü izlediğini dile getiren Printer, “Çok Büyük bir olgunlukla karşıladı. Çünkü ben ona yalnızca fiziki görünümümün dönüşeceğini aşıladım ve buna hazırlıklıydı. Sevgisini benden hiç esirgemedi. Birde en baskı kısım anne ve baba. Bir evlat olarak anne, babaya bu durumu nasıl açıklarsınız? Bunda fazla zorlanmıştım fakat onlar benim bu durumu atlatacağımı biliyorlardı. Bu yüzden kesin etmediler bana. Mutlaka içlerinde büyük fırtınalar kopmuştu. Eşim yurtdışında çalışıyordu ama uzakta olsa da desteğini hiç esirgemedi. Aile çok kayda değer, yalnız olmamak çok manâlı. Ailem, dostlarım daima yanımda oldular” biçiminde konuştu.

“Bu hastalığın çözülmesindeki en büyük sır insanın kendisinde”

Yazıcı, kanser hastalarına da önerilerde bulundu. Hastaların yüzlerinden gülümsemeyi yetkisiz etmemeleri gerektiğini söyleyen Yazıcı, “Gerçekten olay fazla basit. Hepimiz uzun bir yolun içindeyiz. Bu yolda yürürken irili ufaklı taşlar karşımıza çıkıyor. Benim yaptığım şey sevdiklerimin elinden tuttum, o taşı da cebime aldım yoluma devam ediyorum. Ne sosyal yaşantımdan, ne psikolojimden, ne sanatımdan hiçbir şeyden fedakarlıkta bulunmadım. Yoluma devam ettim. Bu hastalığın çözülmesindeki en büyük sır insanın kendisinde. Lütfen kendinizi önemseyin. Ben bugün sizlere bu mesajları verebiliyorsam bu en ince ayrıntısına kadar erken teşhisle alakalı. Benim hayatımı erken teşhis kurtardı. Lütfen kendimizi önemseyelim” ifadelerini kullandı.

Abdullah Sarıca – Caner Ünver