Mimar Savatlı'nın son dönem çalışmaları Maçka'daki galerisinde sergileniyor
İSTANBUL (AA) – Mimar Sami Savatlı'nın son dönem çalışmaları, Maçka'daki galerisinde sergileniyor.
Savatlı Mimarlık açıklamasına göre, Doğu ile Batı'yı ve klasik ile moderni harmanlayan tarzıyla dikkati çeken Sami Savatlı, hat sanatından ilhamla hayata geçirdiği resimlerinin ardından şimdi de Japon kaligrafisinden esinlendiği yeni çalışmalarıyla öne çıkıyor.
Maçka'da bulunan sanat galerisinde görücüye çıkan son dönem çalışmalarında, Japon kaligrafisi Shodo'dan izler taşıyan sanatçı, kanji ve kana harflerinden referansla soyut desenler oluşturuyor.
Yazının estetik değeri üzerine yaptığı uzun soluklu çalışmalar sonucu birleştirici ve yeni bir dil geliştiren Savatlı, yazının sanattaki popüler yerini korumasından yola çıkarak geleneksel ve deneyseli birleştiren kalıcı ve yeni bir üslup sunuyor.
Savatlı, "günümüz ve geleneksel" arasındaki duygusal ve zamansal çok katmanlılığı fiziksel dünyaya çıkaran işlerinde, aşinalık ve yabancılık duygusunu eş zamanlı olarak ortaya koyarken, aynı zamanda bu düaliteden de besleniyor.
2009 yılından bu yana İstanbul Maçka'da kendi tasarım ofisi Savatlı Architects'te iç mimari ve tasarım işlerini de yürüten uluslararası EDIDA tasarım ödülüne sahip olan Savatlı, başta İstanbul, Ankara ve Bodrum olmak üzere Kuveyt, Cidde, Bahreyn, Tahran, Paris ve Floransa gibi dünyanın pek çok yerinde tasarım ve sanat projelerine imza atmaya devam ediyor.
-
“Belediye Mahallemizde Projesi” hayata geçirildi
-
Ankara'dan kısa kısa
-
Azerbaycanlı hasta Türkiye'de robotik cerrahiyle şifa buldu
-
Bahşılı Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
-
Karakeçili'de kanser taraması başladı
-
Birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaraladığı iddiası
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]