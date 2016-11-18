Mimar Sinanın eşsiz eserine güneş bir başka doğdu

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezlerince, birlik, dirlik, kolaylık ve sükun mekanları olan camilerde gençleri buluşturmak, milli ve manevi değerleri gelecek nesillere uyarlamak ve gençlerin bir araya gelmesine vesile elde etmek amacıyla 81 ilde aynı zamanlı olarak gerçekleştirdiği ‘Gençlik sabahleyin namazında buluşuyor’ etkinliğinin en güzel örneklerinden birisi de Edirne’de yaşandı. Sabahın erken saatlerinde tarihi Selimiye Camii’ne gelen yüzlerce genç tabi yanlamasına saf tuttu ve sabahleyin namazını eda etti.

“Selimiye buluşması Türkiye’nin zirvesi diyebiliriz”

Gençlerle birlikte sabahtan namazını kılan Edirne Valisi Günay Özdemir, 81 ilde aynı zamanlı olarak camilerde gençlik buluşması yaşandığını belirterek, “Selimiye, Edirne İslam tarihi açısından da mimari açıdan da dünyanın zirvesinde bir eser olduğu için buradaki randevulaşma Türkiye’nin zirvesi diyebiliriz. Bugün burada tüm gençlerimizle beraber olmak, onların mutluluğunu paylaşmak, onlarla beraber bu harikulade eserde beraber edinmek sahiden büyük bir sevinç veriyor. İnşallah bu sevinç hem ilimiz için hem de bütün insanlık için devam eder ve insanlığa uzlaştırma getirir” ifadelerini kullandı.

Tarihi Selimiye Camii’nde sabah namazını kılan gençler ise yaşadıkları maneviyatın özgün olduğunu dile getirerek, “Çok hoş bir program oldu. Devamı gelmesi için incelemeler yapılabilir. Okulda sabahleyin vakit aşmak yerine saat çok uygun, derslere de yetişilebiliyor. Maneviyat fazla fazlaydı hepimiz fazla mutlu olduk” dedi.

Sabahleyin namazı sonrası gençlere sıcak çorba ve simit ikram edilirken, Vali Günay Özdemir ile birlikte gençler hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Koray Ustabaşı

EDİRNE