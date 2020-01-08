Mimar Sinan'ın memleketinde taş oyma ustaları yetiştirilecek

KAYSERİ (AA) – Kayseri Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan ve Erasmus Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında hibe almaya hak kazanan "Mimari Taş Oymacılığı" projesiyle, taş oyma ustalarının yetişmesi sağlanacak.

Erciyes Üniversitesi ile Emretaş Madencilik AŞ'nin yanı sıra İtalya, İspanya ve Polonya'dan üniversitelerin ortaklığıyla gerçekleştirilen projenin açılış toplantısı, kentteki bir otelde yapıldı.

Proje Koordinatörü Neslihan Toprak, açılışta yaptığı konuşmada, 2 Kasım 2021'de bitmesi öngörülen projenin 181 bin 91 avro bütçeye sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'de, köklü bir tarihe sahip olmasına rağmen mimari taş oymacılığı programının az sayıda eğitim kurumunda bulunduğuna dikkati çeken Toprak, bu programın istenilen düzeyde sektöre katkı sağlamadığına işaret etti.

Mevcut müfredatın taş sektöründeki ihtiyaçları karşılamak için yetersiz olduğunu anlatan Toprak, şöyle konuştu:

"Teknik materyaller, fiziksel alanların ve deneyimli personelin eksikliği programın yetersiz olmasının başka nedenidir. Projemizin amacı, mimari taş oymacılığı eğitimi için yeni, güncellenmiş bir müfredat ve eğitim materyali tasarlamaktır. Projeyle, Anadolu ve dünya kültürel mirasından tarihi dokuları atölye çalışmalarına yansıtabilen ve mimari taş oymacılığı ustası eğiten, kalifiye ve profesyonel mesleki eğitim öğretmenleri ile usta öğreticilerin sayısını artırmayı hedefliyoruz."

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İsmail Küçük de projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Projenin açılış toplantısında, Olgunlaşma Enstitüsünce halı motiflerinden yola çıkılarak hazırlanan, yöresel kıyafetlerden oluşan defile sunuldu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Olgunlaşma Enstitüsünün öğretmen ve öğrencileri katıldı.

– "Mimari Taş Oymacılığı" projesi

Projeyle, sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda taş oymacılığı müfredatı hazırlanacak, "Klasik Taş Oymacılığı Terminolojisi" adı altında ilk kez terminoloji kitabı çıkarılacak.

Müfredat Kayseri Olgunlaşma Enstitüsünde test edilecek, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kuruluna sunulacak.