Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanlığına Halil Çevik seçildi

KAYSERİ (AA) – Mimarlar Odası Kayseri Şubesi'nin yeni başkanı Halil Çevik oldu.

Çevik, yaptığı yazılı açıklamada, 7 asil üyeden oluşan yönetim kurulunun tamamını kazandıklarını belirtti.

Meslek ve kent adına mücadele etmek için bu yola çıktıkları ifade eden Çevik, "Önceki dönem odamız için hizmet eden yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Bu dönemde amacımız, mesleğin tüm disiplinlerini bir arada tutan katılımcı bir oda anlayışı ile sorunlarla mücadele etmektir." ifadelerini kullandı.