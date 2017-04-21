Minibüslere panik butonu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü kadar hazırlanan proje ile İstanbul’daki tüm minibüs ve taksi dolmuşlara panik butonu takılıyor. Araçta kör nokta bırakmayacak şekilde kameralar yerleştiriliyor. Araç peşine düşüp takip ünitesi ve panik butonunun yerleştirileceği araçlar 7 gün 24 saat izlenecek. Bu sistem ile güvenli yolculuğun yanı sıra, istikamet ve konum takibi yapılması, toplu ulaşımın denetlenmesi, sürat takibi ile kaza riskinin düşürülmesi hedefleniyor.

Hemencecik polise bildirilecek!

Bundan sonra minibüs ya da taksi dolmuşlarda tacize veya şiddete maruz kalan gezgin panik butonuna basacak. İstanbul Bilişim ve Akıllı Büyük Kasaba Teknolojileri göre geliştirilen sistemle dikkat anında Toplu Ulaşım Merkezi’ne gelecek. Koşul hemencecik polise bildirilecek. Panik butonuna basılan minibüs veya dolmuş en yakın polis ekipleri tarafından durdurulacak.

Uğur Şimşek – Sabah gazetesi