Minik eller potaya uzanıyor

YOZGAT (AA) – ZEKERİYA KARADAVUT – Yozgat’ta 3 ay önce başlatılan “Basketbolu Seviyorum Projesi” kapsamında, mahalle okulunun bahçesinde basketbol öğrenen çocuklar hem boş zamanlarını değerlendirme fırsatı buluyor, hem de geleceğin sporcuları olma yolunda ilerliyor.

Proje kapsamında 20 öğrenciyle başlanan basketbol eğitimleri kent geneline yayılarak 40 öğrenciye kadar ulaştı. Okuldan arta kalan zamanlarını değerlendiren öğrenciler, basketbol kurallarını öğreniyor.

Okul sonrası Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi bahçesinde toplanan öğrenciler, antrenörleriyle antrenman yapıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi Ferhat Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevinden emekli olduktan sonra çocuklar için bir şey yapmaya karar verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Çocukları ilk gördüğümde sosyal aktiviteleri yoktu. Çocuklarda olan bu enerjiyi tüketmenin yollarını arıyordum. Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi bahçesinde bulunan basketbol potaları aklımda bir şeyler oluşmasına vesile oldu. 3 ay önce kendi binamda oturan çocuklarla basketbol antrenmanı yapmaya başladım. Basketbol bilgimle ilk başlarda sadece kendi oturduğum binadaki çocuklarla başlayan serüvenimiz 40 çocuğa kadar ulaştı ve tüm Yozgat’a yayıldı. Bu yaz döneminde 40 çocuğumuza basketbol öğrettik. Şu anda da 20 çocuğumuzla basketbol çalışıyoruz.”

Erdem, 2005-2011 yılları arasında kentte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görevinde bulunduğunu, kentteki çocukların spora ilgisinin az olduğunu gözlemlediğini ifade etti.

Herkes gibi emekli olduktan sonra evinde oturmayı ve bulmaca çözmeyi tercih etmediğine değinen Erdem, bu çocukların, spora kazandırılması anlamında elinden geldiğince onlara basketbolu öğretmeye karar verdiğini anlattı.

Erdem, okulun bahçesindeki beton zeminde dahi çok güzel işler çıkarttıklarına dikkati çekerek, “Biz ilk başlarda çocuklarımızın boş zamanlarını değerlendirelim diye düşünmüştük. Top sürme, pas, hatalı yürüme, ribaunt, turnike, serbest atış, top tutma, savunma, pres ve şut atma gibi kuralları öğrettik. Çocuklarımız çok güzel seviyelere geldi. Çocuklardaki o ışığı gördük. Kentteki spor kulüplerine yönlendiriyoruz. Bu projemize destek ve malzeme yardımında bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay’a çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

– “Çocuklarımızın vizyonu büyüdü”

Çocuklardan aldığı geri bildirimden çok mutlu olduğunu vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:

“Biz ilk başlarda hobi gibi başlamıştık, artık bu işin ciddiyetini herkes anladı. Çocuklarımızın vizyonu büyüdü. Bunların artık hepsi Neslihan, Nevriye ve Işıl Alben olma yolundalar. Bir kızımız geçen sene Yıldız Milli Takımı’na seçildi. İnşallah milli takımda ülkemizi temsil etmeye başlayacak. Buradan yetişen bir oyuncu Türkiye’nin önümüzdeki 15 yılına damga vuracak. Bunun için de çok mutluyum.”

Erdem, Türkiye’nin çok genç bir nüfusa sahip olduğunu bu genç nüfusun bir şekilde yönetilmesi ve güzel işlere kanalize edilmesi gerektiğini anlattı.

7. sınıf öğrencisi Hikmet Nur da ilk başlarda basketbol öğrenmeye kardeşinin geldiğini ve evde sürekli sohbetini yaptığını, kendisinin de merakla bu spora başladığını söyledi.

Hedefinin ay-yıldızlı formayı giymek olduğunu belirten Hikmet Nur, “Kardeşim antrenmanları evde gelip bana anlatıyordu, ben de daha sonra geldim. Basketbolu burada daha iyi öğrendim. İnşallah devam edeceğim, çok güzel yerlere geleceğim.” diye konuştu.

6. sınıf öğrencisi Yusuf Güneş de okulda kendisiyle “cüce” diye dalga geçtiklerini, antrenmanlara geldikten sonra boyunun uzadığını vurguladı.

Boyunu daha da uzatmaya çalışacağını ve basketbolda çok iyi yerlere geleceğine inandığını anlatan Güneş, “İnşallah boyum daha da uzar. Basketbolu çok seviyorum. Boş zamanlarımı da sporla değerlendiriyorum. Her gün okuldan sonra antrenmana geliyorum. Yeni arkadaşlıklar da kurdum.” ifadelerini kullandı.