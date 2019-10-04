“Minik eller”den sokak hayvanlarına yuva
ANKARA (AA) – Ankara'da anaokulu öğrencileri, sokak hayvanları için barınak, kuşlar için de yemlik yaparak parklara yerleştirdi.
Akapedya Anaokulu'nun minik öğrencileri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla öğretmenlerinin desteğini alarak sokak hayvanlarının barınma ve kuşların da yem ihtiyacını gidermek için çalışma başlattı.
Minik öğrenciler, elleriyle yaptıkları yuvaları ve yemlikleri, parklarda sokak hayvanlarının kullanımına sundu.
Okul Müdürü Gamze Baştiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul olarak 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde çocuklarla birlikte sokakta yaşayan hayvanlar için harekete geçtiklerini söyledi.
Gelecekte iyi ve vicdanlı insanların gerekli olduğuna dikkati çeken Baştiryaki, bu düşünceden yola çıkarak, minik öğrencilerini vicdanlı ve paylaşımcı bireyler olarak yetiştirme gayretinde olduklarını ifade etti.
Baştiryaki, vicdan ve saygı bilincinin 0-7 yaş arasında bireylere kazandırıldığını aktararak, şunları kaydetti:
"Bu sebeple eğitim programımızı, psikoloğumuz Başak Erdoğan ile sosyal sorumluluk etkinlikleriyle zenginleştiriyoruz. Hayvanlara yaklaşmalarını, onlar için neler yapabileceklerini, hikayeler, etkinlikler ve doğa gezileri ile anlatıyoruz. Sokakta yaşayan tüm canlıların, barınma haklarını düşünerek, bugün de okulumuzda bulunan materyallerle onlara minik barınaklar ve yemlikler yaptık. Geleceğe hayvanları seven, onlara saygı gösteren bireyler bırakmak gerekiyor. Hem çocuklar hem hayvanlar, bugünün yetişkinlerine emanetler."
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