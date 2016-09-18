Minik Gökçe şehit babasının kokusuyla uyuyor

KONYA (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Hareket Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit düşen Konyalı Muhsin Kiremitci’nin eşi Seda Kiremitci, 23 Ağustos’ta dünyaya getirdiği ve “Gökçe” adını verdiği yavrusuyla avunmaya çalışıyor.

Kiremitci, hamileyken eşinin karnına hep “Tatlı kuşum” diyerek dokunduğunu belirterek, “Gökçe, babanı görüyor musun kızım, baba sana ‘Tatlı kuşum’ diyor mu’ dediğimde uyurken nefes alışları hızlanıyor, gülümsüyor.” dedi.

Komiser yardımcısı olarak göreve başladığı ilk gün şehit düşen Özel Harekat Polisi 28 yaşındaki Muhsin Kiremitci’nin dört yıldır evli olduğu Seda Kiremitci (23), doğum sancıları başlayınca Konya’nın Seydişehir ilçesinden Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kiremetci, 23 Ağustos’ta normal doğumla, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Seda Kiremitci, bebeğine, şehit olmadan önce eşiyle belirledikleri “Gökçe” ismini verdi. Yakınlarının da desteğiyle hep dik duruşunu koruyan Kiremitci, hamilelik sürecini ve sonrasını AA muhabiriyle paylaştı.

Kiremitci, hamile olduğunu öğrendiğinde eşinin Cizre’de görevde olduğunu söyledi. Bebekleri olmasını çok istediği için telefonda müjdeli haberi verdiği eşinin çok mutlu olduğunu ifade eden Kiremitci, hamileliğin ilerleyen dönemlerinde gönderdiği bir fotoğrafa eşi Muhsin’in “Hayatım karnın çok büyümüş” dediğini, kendisinin de “Bir aydır burada yoktun babası görmeyeli büyüdü, evet.” karşılığını verdiğini anlattı.

“En azından bebeğimizin kalp atışlarını duysaydı”



Hamilelik sürecinin çok zorlu geçtiğini aktaran Kiremitci, “O gün göreve başladı, o gün gitti. Gitti o gün zaten…” cümlelerinden sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

Eşinin hep kızları olacağını ve adını da “Gökçe” koyacaklarını söylediğini dile getiren Kiremitci, bebeklerinin cinsiyetini eşi Muhsin’i kaybettiği gün öğrendiğini bildirdi.

Bebeğini kucağına aldığı gün yaşadığı duyguları anlatan Kiremitci, şunları söyledi:

“Bebeğim bembeyazdı. Sadece eşimin de doğumhanenin kapısında beklemesini, bebeğimle çıktığımda beraber olmayı istedim. Çok sıradan şeyler istemiştim. Bebeğimizin kalp atışlarını hiç duymadı. En azından bebeğimizin kalp atışlarını duysaydı. Ondan bir parça kucağıma aldığımda kendimi güçlü, korumacı hissettim. Önce ‘Eşim bizi koruyor’ diyordum. ‘Bebeğimizi korumalıyım’ düşüncesiyle kendimi hiç bırakmadım. Bizim parçamız, bana ihtiyacı var. Çabuk yorulduğumdan bebeğimiz için havalar soğuyunca alışverişe çıkmayı düşünmüştük. Birlikte bir tane bile bir şey alamadık. En azından bebeğimize birlikte bir şey alsaydık, küçük de olsa alsaydık.”

“Gökçe, babanı görüyor musun kızım?”



Kiremitci, eşini hiç “gitmiş” gibi kabul etmediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

“Keşke eşim de bu günleri görebilseydi. Bebeğimizi mezarlığa hiç götürmedim gerek de duymuyorum çünkü eşimin burada olduğunu hissedebiliyorum. Madem ‘şehitler ölmez’ o da kesinlikle burada, bizim yanımızdadır. ‘Gökçe, babanı görüyor musun kızım. Baba sana ‘Tatlı kuşum’ diyor mu?’ dediğimde uyurken nefes alışları hızlanıyor, gülümsüyor. Onun kokusuyla uyuyor. Eşimin tüm kıyafetlerini yıkamıştım. Sadece o gün işe giderken üzerine giydiği kıyafet var. Babasının sadece gömleği var. Bebeğimizin, en azından kokusunu hissetmesini istediğim zaman babasının olay günü giydiği gömleğini yanına koyuyorum. Sonra ‘Tatlı kuş’ dediğimde tepki veriyor, hissediyorum. Gömleğindeki kokuyu uzun süre muhafaza edemeyebileceğim düşüncesi beni endişeleniyor. O kokuyu kaybetmemek için en iyi şekilde muhafaza etmeye çalışıyorum.”

Farklı yerlerde görev yaptıktan sonra komiser yardımcılığını kazanan ve eğitimlerin ardından Gölbaşı’ndaki Özel Hareket Daire Başkanlığına tayini çıkan Muhsin Kiremitci, komiser yardımcısı olarak göreve başladığı ilk gün, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Özel Hareket Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit düşmüştü.