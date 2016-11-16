Minik Irmakın ailesi o mahalleden taşındı

Kupal ailesi yeni evine taşınırken, hayırsever iş adamı Ali Uçak, acılı ailenin yaşadığı çevreden uzaklaşmasıiçin kendilerine bir ev aldıklarını söyledi.

Komşuları olan hurdacı kadar tecavüz edildikten daha sonra hunharca öldürülen ve çuvalla taşınarak bir bağa gömülen 3,5 yaşındaki Irmak Kupal’ın ailesine Alaşehir’de faaliyet gösteren Uçak Kardeşler şirketi sahibi Ali Uçak tarafından ev bağışladı.

“Yaşadığı çevreden ayrılması gerektiğini düşündük”

Yeni evine taşınan Kupal ailesi konuşmak istemezken, meslek adamı Ali Uçak, “Başta böyle bir olayı Allah kimsenin başına vermesin, kimseye yaşatmasın. Kupal ailesinin yaşadığı iğrenç olaydan daha sonra Uçak Kardeşler Şirketi olarak ailenin yaşadığı çevreden ayrılması gerektiğini düşündük. Bu amaçla aileye başka bir mahalleden ev almayı uygun gördük. Aileyle görüştük, teklifimizi kabul ettiler. Bu Irmak kızımızı geriye doğru getirmeyecek fakat ailenin psikolojik olarak bir nebze de olsun rahatlamasına vesile olacaktır. Biz Alaşehir’de etkinlik bildiren bir şirket olarak, üzerimize düşeni yaptık. Üzümü ile dünya çapında meşhur olan bu ilçemizin bu nesil iğrenç olaylarla değil, yalnızca üzümüyle anılmasını, bu cins iğrenç olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.” dedi.

Konu hakkında konuşmak istemeyen küçük Irmak’ın babası Bilal Kupal ise meslek adamı Ali Uçak’a teşekkür ettiklerini belirtti. Kupal ailesi Ali Uçak tarafından kendilerine verilen Hacıbey Mahallesi Cihangir Sokak’ta bulunan giriş katı dairelerine taşındı.

Durum

Alaşehir’de 14 Ekim tarihinde evlerinin önünden kaybolan Irmak Kupal’ı öldürdüğünü canlı yayında itiraf eden ve İstanbul Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekipleri göre Müge Anlı ile Tatlı Sert Programının aralarında gözaltına alınan Himmet A., Manisa’ya getirilmişti. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken, Himmet A.’nın emniyetteki ifadesinde, Irmak’ı tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdüğünü, daha sonra cesedi Ilıca Mahallesi Sarıkız Çayı kenarındaki bir üzüm bağına gömdüğünü söylediği belirtilmişti. Bu ifadelerin üzerine üzüm bağında, 8 kepçeyle kesintisiz kazı çalışmaları sürdürülmüş, bir taraftan Ankara’dan getirilen karoser bulmak için eğitilmiş ‘Ateş’ ve ‘Barbie’ isimli köpekler de arama çalışmalarına katılmıştı. 3 gün süren kazı çalışmalarının gerisinde küçük Irmak’ın cansız bedeni 22 Ekim tarihinde saat 16.30 sıralarında bulunmuştu. Ufak Irmak’ın cansız bedeni 23 Ekim tarihinde düzenlenen cenaze töreninin gerisinde defnedilmişti.