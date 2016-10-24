Minik Irmakın ailesine devlet sahip çıkacak

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 14 Ekim tarihinde komşusu Himmet A. kadar öldürülen ve gömüldüğü bağlık alanda 3 gün süren kazı çalışmalarının arkasında cansız bedeni yer alan 4 yaşındaki Irmak Kupal, tüm Türkiye’yi içten sarstı. Duruma el atan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ufak Irmak’ın ailesine keza psikososyal ayrıca de hesaplı olarak yardım sağlayacak. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatları da davaya müdahil olarak, katil zanlısı Himmet A.’nın en ağır cezayı alması için alıştırma yapacak.

“Ailenin başta psikososyal desteğe ihtiyacı var”

Konuyla ilgili açıklamalarda yer alan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatmagül Sayan Kaya’nın talimatıyla aileye ayrıca psikososyal hem de idareli yönden destek olunacağını belirterek, “hemen ailenin başta psikososyal desteğe ihtiyacı var. Bizim Salihli Sosyal Hizmet Merkezimiz bünyesindeki psikolog arkadaşlarımız, bizler, aileyle şu lahza yakından ilgileniyoruz. Bu süreci en uygun şekilde gelecek hayatlarını etkilemeden, sağlıklarını bozmadan atlatmaları yönünde keza orada ablası da var. O ablayla da yakından ilgileniyoruz. Onun da eğitim hayatını aksatmadan sürdürmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Idareli anlamda Bakanlığımızdan 2022 sayılı Yasa gereği 3 aylık ücret alıyor. Çocuğa eğitim yardımı yapılıyor. Bundan sonraki süreçte biz sosyoekonomik destek sağlayacağız. Bunun da çalışmalarını yapıyoruz” diye konuştu.

Bu cins olayların yaşanmaması için çalışmalara tartma verdiklerini söyleyen Konan, dokunma ve yakın temas ilişkisi gibi durumlardan korunmaları için çocuklara eğitimler verileceğini kaydetti. Konan, “Bundan sonra bu cins olayların olmaması ile ilgili de yine geçmişte çocuklarla ilgili yakın bağlantı ilişkisi gibi çocukların bu cins şeylerden korunmasıyla ilgili eğitimler yaptık. Bundan sonradan da bu eğitimlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

“Hak ettiği cezayı alması için ne gerekiyorsa yapacağız”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü avukatlarının katil zanlısı Himmet A.’nın en ağır cezayı alması için çalışacağını söyleyen Konan, “Bununla Beraber bizim İl Müdürlüğü avukatlarımız da davaya müdahil oldular. Bu kişinin yargı ettiği cezayı alması için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

Alaşehir’de 14 Ekim tarihinde evlerinin önünden kaybolan Irmak Kupal’ı öldürdüğünü canlı yayında itiraf eden ve İstanbul Bahçelievler Güvenlik Müdürlüğü ekipleri tarafından program aralarında gözaltına alınan Himmet A., Manisa’ya getirilmişti. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkartıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken, Himmet A.’nın emniyetteki ifadesinde Irmak’ı tecavüz ettikten sonradan boğarak öldürdüğünü, sonradan cesedi Ilıca Mahallesi Sakırız Çayı kenarındaki bir üzüm bağına gömdüğünü söylediği belirtilmişti. Bu ifadelerin üstüne üzüm bağında 8 kepçeyle aralıksız kazı çalışmaları sürdürülmüş, arama çalışmalarına Ankara’dan getirilen vücut bulmak için eğitilmiş ‘Ateş’ ve ‘Barbie’ isimli köpekler de katılmıştı. 3 gün süren kazı çalışmalarının arkasından bulunan minik Irmak’ın cansız bedeni, 23 Ekim’de Manisa’nın Alaşehir ilçesinde toprağa verilmişti.

Aykut Yeniçağ