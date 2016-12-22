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Minik öğrencilerden Halep'e yardım

22 Aralık 2016 Perşembe, 17:15

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SİVAS (AA) – Sivas’ta İlkokul öğrencileri harçlıklarını Halep’e yardım olarak gönderdiler.

Kanuni İlkokulu öğrencileri okullarındaki, “Değerler Eğitimi Cömertlik Etkinlikleri” kapsamında sınıflarında bulunan kumbaralara harçlıklarını atarak biriken parayı, Halep’e gönderilmek üzere Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın’a teslim etti.

Miniklerin örnek davranışlarından dolayı çok duygulandığını belirten Özaydın, “Toplanan paralar Halep’teki kardeşlerimize soba ve battaniye yardımında kullanılacak. Miniklerin yürekleri Halep’deki sivilleri ısıtacak.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Celal Karahan da yardımda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Programa Milli Eğitim Şube Müdürü Dursun Yıldırım, Hayat Ağacı Derneği Başkanı Murat Öktem,
İstiklal Mahallesi Muhtarı Cemalettin Arslan, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler
katıldı.

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