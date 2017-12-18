Minik öğrencilerden huzurevi sakinlerine ziyaret

Samsun Yeşilyurt Demir Çelik İlkokulu 1. Sınıf öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde bulunan huzurevi sakinlerine ziyaret gerçekleştirdiler. Öğrenciler yaşlılarla sohbet edip sevgi gösterisinde bulunurken, huzurevi sakinleri de öğrencileri güler yüzle karşıladı. Öğrenciler huzurevi sakinlerine çikolata ve şeker ikram etti.

Yapılan ziyaret hakkında bilgiler veren Müdür Yardımcısı Kadriye Aktaş, “1. sınıf öğrencileri ile huzurevini ziyaret etmek istedik. Çocuklarımız yaşlılarımızı görsün, onlara sevgi saygı göstersinler, merhametleri artsın, yaşlılarımızla birlikte olsunlar istedik. Onları dedeleri ve nineleri gibi hissetsinler istedik. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz. Yaşlılarımız da ziyaretten dolayı çok mutlu oldular. Biz çok hoşgörü gösterdiler. Çok verimli bir ziyaret oldu” dedi.

Erdi Demür