Minik öğrencilerden itfaiye ziyareti

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Taner Necati Yüksel Anaokulu öğrencileri, Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret eden minik öğrencilere uygulamalı olarak çalışmalar anlatıldı.

Binayı gezerek yangında kullanılan ekipman ve araçlar hakkında bilgi alan öğrencilere öğretmenleri de eşlik etti.

İtfaiye görevlileri, yangın ve yangın söndürme konusunda miniklere eğitici bilgiler verdi.

Yetkililer, öğrencilere acil durumlar ve yangın anında yapılması gerekenleri anlatarak, trafik kazası, yangın, doğal afetlerde kullanılan malzemeleri tanıttı.

İtfaiye görevlileriyle hatıra fotoğrafı çektiren öğrencilere tanıtıcı broşürler dağıtıldı.