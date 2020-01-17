Minik öğrencilerin ilk heceleri, annelerinin yazdığı mektup oldu
KAYSERİ (AA) – TUNAHAN AKGÜN – Kayseri'nin İncesu ilçesi kırsalındaki Tahirini Mahallesi'nde ilkokulun okuma yazmayı yeni öğrenen 1. sınıf öğrencileri, okula başladıkları gün annelerinin kendilerine yazdığı mektupları okumanın mutluluğunu yaşadı.
Tahirini İlkokulu 1. sınıf öğretmeni Volkan Gürsel, okulların açıldığı gün 10 öğrencisinin annelerine, "Mektubunuz Var Projesi" çerçevesinde çocuklarına mektup yazmalarını önerdi. Öneriyi kabul eden annelerin yazdığı mektupları rulo yapıp, sınıfın bir köşesine asan Gürsel, öğrenciler okuma yazmayı öğrendiklerinde bu mektupları onlara dağıttı.
Öğrencilerden bazıları, annelerinin kaleme aldığı satırları okurken duygulandı.
Öğretmen Gürsel, AA muhabirine, öğrencilerin mektupları heyecanla açıp okuduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Çocuklarımız okuma yazmaya geçmemişken anneleriyle görüştüm. 'Çocuklarınız için ne düşünürsünüz, onlar okuma yazmaya geçtiklerinde onlara neler hissedersiniz, hislerinizi paylaşır mısınız? Bir mektup yazar mısınız?' dedim. Anneler mektupları yazdı. Biz o mektupları sınıfımızın en güzel köşesinde sakladık. Okuma yazma sürecinde kimi zaman zorlandık, kimi zaman yorulduk ve biz hep o mektupları hatırladık. O mektuplar bizi motive etti. Öğrencilerim, zorluk karşısında yılmamayı gösterdi. Nihayetinde harfleri bitirdik. Harfler bittikten sonra en mutlu anı yaşadık. O mektupları açtık. Kimi öğrencim hüzünlenip ağladı, kimisi sevindi. Mutlu oldular. Çok farklı bir heyecandı."
– "Annelerinin en değerli hediyesini okumaları beni de çok mutlu etti"
Gürsel, projeyle unutulmaya yüz tutmuş mektup kültürünü de tekrar gün yüzüne çıkardıklarına dikkati çekti.
Mektupları okuyan öğrencilerin gözlerindeki mutluluğu hiçbir şeye değişemeyeceğini vurgulayan Gürsel, "Ben de onların yerinde olmak isterdim işin açığı. Öğrenci olarak o duyguları yaşamayı çok isterdim. Ben de mutlu oldum, okuma bilmeyen öğrencilerimin okur yazar olması ve annelerinin en değerli hediyesini okumaları beni de çok mutlu etti." diye konuştu.
Öğrencilerden 7 yaşındaki Beyza Ünal, annesinin yazdığı mektubu aldığında heyecanlandığını ve o mektubu okurken mutlu olduğunu anlattı.
Beyza'nın annesinin kaleme aldığı mektupta, "Canım kızım Beyza. Bu mektubu senin okuman için yazdım. Seni çok seviyoruz. Büyüyüp, okuyup, vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olmanı istiyorum. İnşallah olursun. Küçükken çok ağlıyordun, büyüyünce yüzün hep güler inşallah. En kısa zamanda okumayı öğrenip bu mektubu okursun. Bunu yazan annen. Seni çok seviyorum." satırları yer aldı.
Öğrenci Buse Tupal da annesinin yazdığı mektupta polis olmasını, derste öğretmenini iyi dinlemesini istediğini, bunu da yerine getireceğini söyledi.
Öğrencilerine okuma yazmayı öğretmek ve sınıf içerisinde farklı teknikler uygulayan Volkan Gürsel, rengarenk süslediği sınıfında, öğrencileriyle zeka oyunları, makaralı okuma, kelime yazan balonu patlatma gibi metotlar da uyguluyor.
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