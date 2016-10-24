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Minik yürekler, huzurevinde kalan yaşlıları unutmadı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde öğrenim görebilen çocuk yuvası öğrencileri, öğretmenleriyle beraber ziyaret ettikleri huzurevinde kalan yaşlılara içerisinde kendi elleriyle çizdikleri resimlerin olduğu sevgi mektuplarını hediye etti.Beyşehir Alaaddin Keykubat Anaokulu’nda öğre.

24 Ekim 2016 Pazartesi, 18:22
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde öğrenim görebilen çocuk yuvası öğrencileri, öğretmenleriyle beraber ziyaret ettikleri huzurevinde kalan yaşlılara içerisinde kendi elleriyle çizdikleri resimlerin olduğu sevgi mektuplarını hediye etti.
Beyşehir Alaaddin Keykubat Anaokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, yaşadıkları duygularını yansıtan resimler yaparak, ‘sevgili büyüğüm, ellerinizden öpüyorum’ yazılı zarflar içerisine yerleştirip bu mektupları ziyaret ettikleri Konya Dr.İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan yaşlılara verdi. Alaaddin Keykubat Anaokulu Müdürü Selma Öztürk, 23-30 Ekim tarihlerinin her sene PTT Haftası olarak kutlandığını hatırlatarak, “Biz de bu hafta dolayısıyla bir proje hazırladık ve çocuklarımız okur yazar olmadığı için yaşadıkları duyguları resimlerle anlatarak kağıtlara dökmelerini sağladık. Bu resimleri zarflar içerisine koyarak mektupları Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan yaşlılara armağan etmek üzere Konya’ya getirdik” dedi.
Öztürk, ziyaret ettikleri huzurevinde kalan büyüklerin mektupları açtıktan daha sonra çocukların emeklerini görünce fazla mutlu olduklarını, amaçlarının da zaten onları mutlu edebilmek olduğunu kaydetti.

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