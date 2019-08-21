Minikler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası
KONYA (AA) – Türkiye Halter Federasyonu tarafından Akşehir'de düzenlenen Minikler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası başladı.
Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu'nda başlayan şampiyonaya Türkiye'nin çeşitli illerinden 33'ü kız, 64'ü erkek toplam 97 sporcu katılıyor.
22 Ağustos Perşembe günü sona erecek şampiyonanın sabah yapılan ilk bölümünde 30 – 35 ve 40 kilo ağırlığındaki sporcuların müsabakaları yapıldı.
30 Kiloda Ankara'dan yarışmaya katılan Sıla Şenay birinci olurken, 35 kiloda Gaziantep'ten Kevser Atılgan birinci, Gaziantep'ten Fatma Nur Ağaç ikinci, Gaziantep'ten Zeliha Nur Ağaç üçüncü ve Düzce'den Emine Uzun dördüncü oldu.
40 kiloda ise Gaziantep'ten Durdunur Doğan birinci, Hatice Demir ikinci, Fatma Kuş üçüncü oldu.
Dereceye giren sporculara madalyalarını şampiyonayı izleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya taktı.
Madalya töreni sonrası konuşan Başkan Akkaya, "Bu şampiyona Akşehir'imizde ilk kez düzenleniyor. En güzel şekilde bu şampiyonaya ev sahipliği etmiş oluruz diye düşünüyorum. Sporun her dalı ayrı bir güzel ama burada bu miniklerle bu heyecanı yaşamak apayrı daha da güzel. Bize bu fırsatı verdikleri için Gençlik Spor Bakanlığımıza ve Halter Federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Şampiyonada yarışacak tüm sporcularımıza, teknik adamlarımıza, hakemlerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.
Başkan Akkayaya konuşmasının ardından Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, şampiyonaya verdiği katkılarından dolayı plaket takdim etti.
-
Minikler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası
-
Bosnalı Sara'ya Sivas'ta burun estetiği ameliyatı
-
Koyulhisar'da trafik kazası: 2 yaralı
-
Bozkır'da arıcılık ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimi
-
Kırşehir Belediyespor'un transfer çalışmaları
-
Gençlerbirliği'nde transfer
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.