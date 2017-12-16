Minikler hayvanları ‘ev’lendirdi
Balıkesir’de Atatürk İlkokulu 1-G sınıfı öğrencileri güzel bir projeye imza attı. Havaların soğuması ile birlikte sokak hayvanları için kulübe projesi üreten minikler, sokak sokak dolaşıp evde yaptıkları kulübelerle bir çok hayvanı ev sahibi yaptı. Evde aileleri ile birlikte yaptıkları bir birinden ilginç kulübeleri okula getiren öğrenciler, yanlarında getirdikleri mamalarla birlikte bir çok sokağa kulübeleri yerleştirdi. Sokağa yerleştirilen mama ve kulübeleri gören kediler ise yeni evlerini meraklı gözlerle inceledi.
Proje hakkında bilgi veren Atatürk İlkokulu Müdürü Turhan Demirtaş, 1. sınıf öğrencilerinin bu taleplerini sınıf öğretmenlerine söylediğini belirterek, “1-G sınıfı öğrencilerimiz, öğretmen ve velilerin işbirliği ile bu projeyi gerçekleştirdik. Malumunuz kış mevsimi geldi ve havalar soğumaya başladı. Kar da bekliyoruz artık. Sokaktaki hayvanların barınması ve beslenmesi açısından güzel bir projeydi. Biz de bunu destekledik ve yanlarında yer aldık” şeklinde konuştu.
Sınıf annesi Renginar Şentürk ise, “Evde hep birlikte küçük bir köpek kulübesi hazırladık. Onu süsledik ve getirdik. Şimdi kış günü. Sokak hayvanlarının su ve yemek ihtiyacı oluyor. Bütün velililerimize aynı şeyi tavsiye ediyoruz” dedi.
Aileleri ile birlikte kulübe yapan öğrenciler, sokak hayvanları üşümesin diye böyle bir proje gerçekleştirdiklerini söylediler.
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