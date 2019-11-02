“Mininimal İnvaziv Cerrahide Yenilikler” sempozyumu
KAYSERİ (AA) – Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Cavit Avcı, "Laparoskopik cerrahi, cerrahide bir devrimdir. Bu kadar yararlı bir tekniğin çok iyi yapılması lazım. Komplikasyonları minimuma indirerek mümkünse hiç komplikasyonsuz ameliyatlar yapmamız için tecrübelerimizi paylaşmalıyız." dedi.
Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneğince, Erciyes Üniversitesinin ev sahipliğinde bir otelde "Mininimal İnvaziv Cerrahide Yenilikler" konulu sempozyum düzenlendi.
Burada konuşma yapan Prof. Dr. Avcı, sempozyuma sadece Kayseri'den değil çevre illerden de katılan meslektaşları olduğunu söyledi.
Laparoskopik cerrahide her gün yeni gelişmeler yaşandığını ifade eden Avcı, bu yenilikleri tanıtmak ve tecrübe paylaşımı amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.
Sempozyumda örnek zor vakaları da ele aldıklarını anlatan Cavit Avcı, "Zor vakalarda neler yapılabileceğini, neler yapılmaması gerektiğini görselleriyle burada etap etap ele alıyoruz, karşılıklı tartışıyoruz. Yeni yeni cerrahi uygulamalar çıkıyor. Bu dönemde özellikle obezite alanındaki cerrahi uygulamalar gündemde. Her cerrahi tekniğin kendi içinde zorlukları, komplikasyonları var. Laparoskopik cerrahi, cerrahide bir devrimdir. Bu kadar yararlı bir tekniğin çok iyi yapılması lazım. Komplikasyonları minimuma indirerek, mümkünse hiç komplikasyonsuz ameliyatlar yapmamız için tecrübelerimizi paylaşmalıyız. Bugün kolon kanserinde kapalı ameliyatı da ele alacağız. Ülkemizde bu ameliyat başarılı şekilde uygulanıyor." diye konuştu.
Sempozyum Başkanı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı ve Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Sözüer de halk arasında ''kapalı ameliyat'' diye bilinen laparoskopik cerrahiyle ilgili uygulamaların giderek arttığını dile getirdi.
Bölgesel bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını belirten Sözüer, "Bu konuda duayen olan hocalarımız burada. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bilmediklerimizi öğreniyoruz, bildiklerimizi tekrar hatırlıyoruz ve yeni ufuklar açılıyor. Biz Erciyes Üniversitesinde 1992 yılından bu yana laparoskopik cerrahi yapıyoruz." dedi.
Sempozyuma, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Şahin ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.
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