“Minyatürlerle Meram” yarışması

KONYA (AA) – Meram Belediyesi tarafından düzenlenen “Minyatürlerle Meram” isimli minyatür yarışmada dereceye giren eser sahiplerine ödülleri verildi.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, belediye binasında düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, minyatür sanatının Konya için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Millet olarak tarih boyunca sanat ve kültürel değerlere verilen önemin her zaman üst seviyelerde olduğunu belirten Başkan Toru, “Anadolu’yu bizlere yurt yapan Selçuklu ecdadımıza başkent olma onurunu hala üzerinde taşıyan şehrimiz, geçmişin o ihtişamlı günlerinde minyatür sanatımızın da önemli merkezlerinden biriydi.” dedi.

Toru, geleneksel sanatları anlamadan ve onları geliştirmeden, çağın sanat ve kültürüne damga vurmanın mümkün olmadığını aktardı.

Yarışmaya katılan eserlerin jüriyi bir hayli zorladığını ifade eden Toru, şöyle konuştu:

“Katılan eserlerin sanat değerine baktığımız zaman yarışmadaki temel amacımıza ulaştığımızı rahatlıkla söylememiz mümkün. Günümüze kadar Meram’ın doğal örtüsüne ve onunla gelişen toplumsal olaylara, sosyal ve kültürel yaşantıya ışık tutan nice şiirler söylenen ve şarkılar bestelenen ilçemizi, bir de nakkaşların gözüyle, minyatür sanatımızla da tescillemek istedik.”

Jürinin değerlendirmesi sonucunda birinciliğe Konya’dan Rıdvan Ak, ikinciliğe Ankara’dan Ayşe Keskin Uysal, üçüncülüğe ise İstanbul’dan Figen Çelebioğlu’nun minyatürü layık görüldü.

Dereceye giren eser sahiplerine ödülleri verildi.