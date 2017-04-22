Miraç Kandili'ne Doğru

KONYA (AA) – Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özaltun, mesajında, miracın alemlere rahmet ve insanlığın kurtuluşu için gönderilen Sevgili Peygamber Efendimizin gerçekleştirdiği mukaddes ve manevi yolculuk olduğunu belirtti.

Özaltun, şunları kaydetti:

“Miracın özünde, her türlü kötülükten arınma, insanlığın faydasına değerler üretme, özveri, paylaşım, mesuliyet, ilahi emirlere teslimiyet gösterme ve yüce mertebelere ulaşma vardır. Bu mübarek gecede açılan ellerin ve yapılan duaların, memleketimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine milletimizin huzuruna, bereketine vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, esnaf ve tüccarımızın, çok değerli hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili’ni kutlar, bu mümtaz gecenin insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesine vesile olmasını dilerim.”