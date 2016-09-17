KONYA (AA) – Miryokefalon Savaşı 840. Yıl Kutlama Etkinlikleri kapsamında, zaferin kazanıldığı Beyşehir Bağırsak Boğazı’nda anma programı düzenlendi.

Beyşehir ilçesinde yüzlerce kişinin katılımı ile başlayan program, Bağırsak Boğazı’nda kılınan sabah namazının ardından Bal Kalesi’ne yürüyüş ile devam etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, yaptığı konuşmada, yeni nesillere ecdadın yaptığı fedakarlıkları göstermek, öğretmek, onların hatıralarından bahsetmenin, millet olma duygusunu güçlendireceğini söyledi.

Miryokefalon Zaferi’nin Anadolu’nun ikinci Kurtuluş Savaşı, ikinci Malazgirt Savaşı olduğunu belirten Akyürek, şunları kaydetti:

“Anadolu bu savaşla Türk yurdu olarak perçinlenmiştir. Tapusu ecdadımız eliyle milletimize geçmiştir. Çünkü Selçuklu başkenti Konya’dan Türkleri atmak üzere gelen Bizans ordusu bu bölgede hezimete uğratılmış ve Bizans imparatoru esir alınmıştır. Bu noktada Konya’nın bundan sonra da Selçuklu tarihi ile ilgili, Selçuklu ecdadımızın yaptığı fedakarlıklarla ilgili birçok çalışmaya imza atması gerekiyor. Konya’nın tüm alanı, hatta Karaman, Niğde, Aksaray ve uzanan coğrafyada, Afyon’a kadar olan bölgeden Sinop’a kadar, Halep’ten Bitlis Ahlat’a kadar olan bölge Selçuklu bölgesidir. Burada ecdadımızın hatıralarını yaşatma sorumluluğu hepimize aittir. Belediyeler olarak bu konuda üstümüze düşen görevi yapmaya çalışıyoruz.”

Bal Kalesi’ndeki program, mehter konseri, atlı grubunun ok gösterisi ve zafer duası ile sona erdi.

Etkinliğe, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, daire başkanları, akademisyenler, yazarlar ve izciler katıldı.