Mısır tarlasında 14 bin 800 kök Hint keneviri bulundu

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de mısır tarlasında 14 bin 800 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Ekinciler Mahallesi’nde H.A’ya ait mısır tarlasına ekilmiş 14 bin 800 kök Hint keneviri buldu.

Tarla sahibi gözaltına alınırken, Hint kenevirleri sökülerek imha edildi.

Develi Tomarza ilçelerinde de iki bahçede 194 kök Hint keneviri bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.