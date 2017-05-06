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Mithatpaşa-Meşrutiyet üst geçidi kaldırılıyor

– Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Mithatpaşa-Meşrutiyet üst geçidinin sökümüne başlandı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:20

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ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mithatpaşa ve Meşrutiyet caddeleri kesişimindeki üst geçidin söküm çalışmalarına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan, “Kızılay bölgesindeki yaya üst geçitlerinin yenilenmesi veya kaldırılması” kararı gereğince Mithatpaşa-Meşrutiyet üst geçidinde söküm işlemlerine dün gece başlandı. Ekipler, dün 22.00’den itibaren caddenin trafiğe kapatılmasının ardından, üst geçidin korkulukları ile döşeme taşlarını kaldırdı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekiplerince, bugün ve yarın sürdürülecek çalışmalarla söküm işlemleri tamamlanacak.

Üst geçidin söküm işlemleri nedeniyle Meşrutiyet Caddesi’nin Atatürk Bulvarı ve Mediha Eldem Sokak arasında kalan kısmı ile Mithatpaşa Caddesi’nin Kızılırmak-Yüksel caddeleri arasında kalan kısmı, 22.00-06.00 saatleri arasında taşıt trafiğine kapatılacak.

Çalışmaların, 8 Mayıs Pazartesi sabah saatlerine kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi

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