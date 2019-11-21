MKE Ankaragücü'nde planlar 3 puan üzerine
ANKARA (AA) – ÖMER HAKAN KİBAR – MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü konuk edecekleri Trabzonspor'u yenerek, 3 puanı sarı-lacivertli taraftarlara armağan etmek istediklerini söyledi.
Karşılaşma öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam, "Bizi iyi bir maç bekliyor. Rakibin ligdeki konumu ortada. Geçen sezon da bir Trabzonspor maçından sonra çıkış yakalamıştık. Bu maçı da bir çıkış olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Takımının iyi olduğunu savunan Kaplan, "Elimizdeki en iyi oyuncuları sahaya sürüp, taraftarlarımızın da desteğiyle bu maçı kazanmak istiyoruz. Geçen sezon burada güzel işler yapan bir oyuncu grubu vardı. Yeni başkan, yeni yönetim, teknik ekip ve aynı oyuncu grubuyla Trabzonspor maçını kazanıp taraftarlara armağan etmek istiyoruz. Tüm planımız 3 puan üzerine." değerlendirmesinde bulundu.
– Sakatlıklar düşündürüyor
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Cebrail Karayel ve Hector Canteros'un sakatlıklarının kendileri açısından dezavantaj olduğunu söyledi.
Oyuncu kadrosunda ve taktikte değişiklikler yapmak istediklerini dile getiren Kaplan, şöyle konuştu:
"Cebrail'in ayağındaki ödem nedeniyle oynama şansı az ancak maç gününe kadar bekleyeceğiz. Hector Canteros da dizindeki ağırların başlaması ve antrenman seviyesinin de düşük olması nedeniyle onu da maç gününe kadar beklemek istiyoruz. Moke'nin milli takımdan dönmediğini, Sadayev'in de daha aramıza katılmadığını baz alarak elimizdeki mevcut kadrodan iyi bir 11 çıkarıp, maçı kazanmak istiyoruz."
– Trabzonspor'a övgü
Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'un mevcut kadrosundaki oyuncuların değerli olduğunu söyledi.
Mustafa Kaplan, "Rakibimiz iyi bir takım. Trabzonspor kadrosundaki oyuncular değerlidir. Kesinlikle çekinmiyoruz. Ben oyuncu grubuna inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
Başkent ekibi, Süper Lig'de 12. hafta maçları öncesi 9 puanla 17. sırada yer alıyor.
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