MKE Ankaragücü'nün yeni transferinden ligde kalma sözü
ANKARA (AA) – MKE Ankaragücü'nün yeni transferlerinden Gerson Rodrigues, "Söz veriyorum, bu takım düşmeyecek." dedi.
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Beştepe Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Başkent ekibine yeni katılan isimlerden Gerson Rodrigues ve Saba Lobjanidze, antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İlk maçında performansıyla dikkati çeken ve penaltıdan takımının beraberlik golünü atan Portekiz asıllı Lüksemburglu forvet Rodrigues, "İlk maçta kendimi çok iyi hissettim. Takım olarak iyi oynadık. Hem bireysel hem de takım halinde çalışarak daha da iyi olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den MKE Ankaragücü'ne gelen Rodrigues, küme düşme hattında yer almalarıyla ilgili "Tabii ki kulübün içinde olduğu durumu biliyorum. Sıralamadaki yerimizi de biliyorum ama yeni oyunculara sahibiz. Gerçekten iyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Her zaman çalışmayı seviyorum. Çalışarak takımı ligde tutacağız. Kendi adıma söz veriyorum, bu takım düşmeyecek." ifadelerini kullandı.
– Lobjanidze: "Asla pes etmek yok"
Gürcü futbolcu Saba Lobjanidze ise "Öncelikle Ankara güzel şehir, Ankaragücü de çok büyük bir kulüp. Ondan dolayı Ankaragücü'nü seçtim. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. İyi işler yapacağımızı düşünüyorum." dedi.
Lobjanidze, "İlk maçımda gol atmak isterdim. Onun için mücadele ettim, iki şutum direkten döndü. Takımımın kazanmasını isterdim ama olmadı. Hayat bazen istediğiniz gibi gitmiyor. Ama asla pes etmek yok. Çalışmaya devam edeceğiz. Taraftarları çok seviyorum. Teknik ekibe ve takım arkadaşlarıma sonsuz güveniyorum. İyi bir sinerji yakaladık, başarılı olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
25 yaşındaki oyuncu, Arveladze kardeşlerin Türkiye'de iz bıraktığını, onların yolunda ilerlemek ve önemli başarılar kazanmak istediğini sözlerine ekledi.
-
Türk-Amerikan iş dünyası bir araya geldi
-
MKE Ankaragücü'nün yeni transferinden ligde kalma sözü
-
Kalite belgeli KAEÜ'nün hedefi “EFQM Mükemmellik Ödülü”
-
Kırşehir'de kanserde erken tanı bilgilendirilmesi yapıldı
-
Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, öğrencilere belediye başkanlığını anlattı
-
Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.