MMO Beyşehir’de asansör kontrollerini yapacak
MMO Konya Şube Başkanı Ö. Erdoğan Duransoy, yaptığı açıklamada, “İnsan sağlığı ve can güvenliğini doğrudan etkileyen ürün grupları içerisinde yer alması nedeniyle asansörler, kaldırma iletme makinaları içerisinde son derece emniyetli bir taşıma aracı olmak zorundadır. Asansörler, yönetmelik ve kanunlarla mecburi standartlar dahilinde üretilebilen tesislerdir. İmalat ve montaj aşamaları tamamlanarak kullanıma açılan asansörlerin bakım ve servis uygulamaları ise çeşitli yönetmeliklerle tarif edilmiş, belirli kriterlerle bu uygulamalar zorunlu hale getirilmiştir. 18 Kasım 2008 tarihinde yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği 05 Kasım 2011 tarihinde revize edilmiştir. Bu yönetmelik, asansörlerin insan sağlığı ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirtmektedir. Bu yönetmelik kapsamında bina sorumluları, binalarındaki asansörlerin yıllık kontrollerini yılda en az bir defa yönetmelik kurallarına uygun olarak yaptırmak zorundadırlar. Bu yönetmelik gereği ayrıca idareler, asansörlerin yılda en az bir kere kontrolünün yapılması için A tipi muayene kuruluşuna yetki vermektedirler. Bu çerçevede A tipi muayene kuruluşu olan Makina Mühendisleri Odası birçok il ve ilçe belediyesiyle protokol imzalamıştır. Makina Mühendisleri Odası bu kapsamda Beyşehir İlçe Belediyesiyle asansör yıllık kontrol protokolü imzalanmıştır. Böylelikle, 2018 yılı içerisinde Beyşehir ‘de bulunan asansörler Makina Mühendisleri Odası tarafından yapılacak olup, Beyşehir ‘de yaşayan halkımızın güvenli bir şekilde asansörleri kullanması sağlanacaktır. İnsan can ve mal güvenliğinin ön planda tutulduğu bu kontrollerle kamu hizmeti vermeye devam eden Odamız, vatandaşlarımızın güvenli, kaliteli ve konforlu asansörleri kullanmaları için her türlü çalışmayı dün olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edecektir” dedi.
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