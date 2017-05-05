MMO Konya Şubesi LPG sektörünün yetkileriyle bir araya geldi

Makina Mühendisleri Odası, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından almış olduğu yetki dahilinde etkinlik alanında yer alan Konya merkez ve ilçeleri ile Aksaray ve Karaman illerinde LPG/CNG yetkili firmaları göre kurulum ve tadilatları yapılan araçları yoklama etmektedir. Standartlar ve ilgili mevzuatlara uygun şekilde yapılan kurulum ve tadilatlar ardından oda göre Montaj Tespit Raporları onaylanmakta ve bu araçlara Gaz Sızdırmazlık Raporları verilmektedir. Bu kapsamında MMO oda binasında LPG/CNG dönüşümleri yapan firmaların yetkilileri ile MMO Konya Şube Başkanı O. Erdoğan Duransoy başkanlığında bir görüşme yapıldı. Toplantıda, LPG/CNG sektöründe yaşanan sorunlar, LPG sistemlerindeki yeni uygulamalar, firmaların ve mühendislerin talepleri gibi konular değerlendirildi. Keza LPG Gaz Sızdırmazlık Kontrollerinde dikkat edilen hususlar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı’nın mevzuatları çerçevesinde yürütülen uygulamalar hakkında Ö. Erdoğan Duransoy kadar işyeri yetkililerine veri verildi. LPG mutasyon firmalarının sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik fikirler, LPG sektöründeki yenilikler gibi konularda işyeri yetkililerince dile getirildi.

Toplantıda, şehirde LPG dönüşümü yapılan araçların risk oluşturmadan trafiğe çıkabilmeleri, vatandaşların güven içerisinde araçlarını kullanabilmeleri için böyle toplantı ve çalışmaların MMO Konya Şubesi öncülüğünde yapılmasının kararlaştırıldığı açıklama edildi.