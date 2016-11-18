MMO Konya Şubesinden emniyet müdürü Yamana ziyaret

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi Idare Heyeti, Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman’a uğurlu olsun ziyaretinde bulundu.

MMO Konya Şube Başkanı Ö. Erdoğan Duransoy, ziyarette güvenlik müdürü Şükrü Yaman’a hayırlı olsun dileklerini ileterek oda hakkında bilgiler verdi. Duransoy, “Makina Mühendisleri Odası bir iş kuruluşu olmasına rağmen bir sivil toplum mantığıyla şehrimize ve memleketimize yardımsever yapabilmek için çalışmaktadır. LPG sistematik araçların gaz sızdırmazlık kontrolleri, işletmelerdeki kaldırma-iletme makinalarıyla basınçlı kapların devirli kontrolleri, binalardaki asansörlerin yıllık kontrolleri, araçların motor ve şasi numaralarının kontrolleri, araç ve mekanik tesisat projelerinin mesleki denetimi, bilirkişilik-ekspertizlik işleri gibi çoğu etkinlik alanında hizmetler vermekteyiz. Bunun yanında, üyelerimizin data birikimlerini arttıracak eğitim ve seminer çalışmaları da yapmakta, aza ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacı yayınlama çalışmaları yapmaktayız. İnşallah şehrimizin geleceği için beraber fazla güzel incelemeler yapacağımıza inanıyorum. Biz her zaman sizin ve vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya İl Güvenlik Müdürü Şükrü Yaman ise, “Sivil toplum kuruluşlarının ülkemiz kalkınmasındaki rolü önemlidir. Yapacağınız yardımsever çalışmalarla ülkemiz ve şehrimizin gelişmesine katkı sağlayacağınıza inanmaktayım. Konya İl Güvenlik Müdürlüğü olarak toplumun birlik beraberliği, huzuru ve sosyal gelişimine yönelik yapacağınız her çalışmaya yardım vermeye hazırız. Bizlerin bu görevlerde katılmak gayesi toplumun güven içerisinde huzurlu bir şekilde yaşamasıdır. İnşallah bu güzide şehirde sizlerin ve toplumun destekleriyle hoş çalışmalar yapmayı arzulamaktayız. Bu şehre hizmet için elimizden ne geliyorsa karşılıklı işbirliği içinde olalım” diye konuştu.