Mobil kanser tarama aracı Zara'da

SİVAS (AA) – Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı tarafından yürütülen “Mobil Kanser Tarama Programı” kapsamında, mobil kanser tarama aracı Zara ilçesine geldi.

Zara Demokrasi Meydanı’nda hizmet vermeye başlayan tırda, 30-69 yaş grubundaki kadınlarda meme ve rahim ağzı kanseri taraması yapılıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Abdullah Kurt, “Ekim ayı, meme kanseri bilinçlendirme ayı olarak tüm Türkiye’de ve dünyada etkinliklerle değerlendirilmektedir. Biz de çeşitli etkinliklerle meme kanserine dikkat çekmeye çalıştık. Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak bugün Zara ilçemizi seçerek, burada bir çalışma yapmayı uygun gördük.” dedi.

Kanser taramasının mobil olarak faaliyette olduğunu belirten Kurt, “Halkımızın ayağına kadar getirilen hizmetle meme ve rahim ağzı kanserine yönelik taramalar gerçekleştirilmektedir.” diye konuştu.

Kaymakam Cengin Nayman da Halk Sağlığı Müdürlüğünün çalışmalarının, kanser vakalarının erken teşhisine katkı sağlayacağını ifade etti.

Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala ise toplum sağlığı için bir araya gelinmesinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

İlçe Halk Sağlığı Müdürü Özgür Kurtkulağı da ilçede program kapsamında 600 kadında meme kanseri taraması yapıldığını ve 13 kişiye şüpheli teşhisi konulduğunu aktardı.