“Mobil Park Polisi”nden denetim

– Eskişehir’de ailelerin ve çocukların parklarda rahatça gezebilmesi için hazırlanan proje kapsamında “Mobil Park Polisi” belirlenen parklarda eş zamanlı asayiş uygulaması yaptı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de ailelerin ve çocukların parklarda rahatça gezebilme için hazırlanan proje kapsamında “Mobil Park Polisi” tarafından asayiş uygulaması yapıldı.

Eskişehir Valiliği, Büyükşehir ve ilçe belediyeler ile İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonuyla kentte 5 Haziran’da hayata geçirilen proje kapsamında, Asayiş, Uyuşturucu ile Mücadele ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli ekipler, eş zamanlı olarak daha önceden belirlenen halkın yoğun olarak kullandığı parklarda kimlik kontrolü yaptı.

Ekipler, Mobil Park Polisi’ni anlatan uyarıcı el broşürleri dağıttı.

Proje çerçevesinde kentteki çeşitli parklarda yaşanan güvenlik zafiyetlerinin tespit edilmesinin ardından gerekli tedbirleri alan ekipler, burada yaşanan olumsuz olaylara da en hızlı şekilde müdahale ediyor.

“Mobil Park Polisi” projesi kapsamında, kentte analizi yapılan parklardan 118’i, ”yüksek risk grubu” içinde değerlendirildi.