Mobilya fabrikasında yangın

Konya’nın Beyşehir ilçesindeki sanayi sitesinde kapı ve mobilya imalatı yapan fabrikada yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Selçuklu Caddesi üzerinde bulunan mobilya ve kapı imalatı yapılan bir fabrikada, demin meçhul bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üstüne durum yerine fazla sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.