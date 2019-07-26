Mobilya ustası baba oğul ürettikleri tekneyi gölette yüzdürdü
YOZGAT (AA) – Yozgatlı ahşap ve mobilya ustası baba oğul, atölyelerinde ürettikleri tekneyi gölette yüzdürdü.
İstanbul'da gördüğü tekneyi Yozgat'taki marangoz atölyesinde üretmek için harekete geçen Umut Pusmaz (30), babası Dursun Pusmaz ile 2 ay 10 günde tamamladıkları tekneyi Topçu göletinde yüzdürdü.
Yozgat Sanayi Sitesindeki marangoz atölyesinde üretilen 5,5 metre uzunluğunda 2,5 metre genişliğinde "Sürmeli" ismini verdikleri 10 kişilik tekneyi çekici ile gölete götüren baba oğul, tekneyi yüzdürüp denemesini yaptıktan sonra çekici ile atölyelerine getirdi.
Tekneyi sorunsuz yüzdürmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Umut Pusmaz, gazetecilere, "Biz ahşap işi ile uğraşıyoruz. İlk defa bir tekne yaptık. Tekneyi çekici ile gölete getirdik, testten geçirdik, sorunsuz bir şekilde yüzdürdük. Çok mutluyuz. Bundan sonra sipariş gelirse tekne üretimini sürdüreceğiz." dedi.
Pusmaz, yetkililerle görüşüp, uygun görülen baraj veya gölette ürettikleri tekne ile tur düzenlemeyi düşündüklerini sözlerine ekledi.
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