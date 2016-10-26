Mobilya ustası kadın kredi çekip patron oldu

Samsun’un Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nden kredi çeken 32 yaşındaki 2 kız çocuğu annesi Seher Ekmekçi, Tekkeköy ilçesi İlkadım Sanayi Sitesi’nde bir depoda babasından öğrendiği mobilya işinin patronu oldu. Daha önce Örnek Sanayi Sitesi’nde küçük bir dükkanda 6 yıl babası ile birlikte mobilya, aksesuar, döşeme, tamirat gibi işler yaparak bu mesleği öğrenen Ekmekçi, sonradan Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nden çektiği kredi ile İlkadım Sanayi Sitesi’nde iki işyeri ansızın kiralayarak işini büyüttü. Yeni meslek uygun babası ile birlikte bir taraftan aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalışan Ekmekçi, bir taraftan da akşamları 10 ve 7 yaşındaki kızlarıyla ilgilenmeye çalışıyor.

Baba mesleği olan mobilya işine çocukluğundan beri gönül sardığını gösteren Seher Ekmekçi, “Daha evvelden Misal Sanayi Sitesi’nde ufak bir dükkan ile başladım. Daha Sonra Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nden kullandığım kredi ile dükkanımı büyüttüm ve makinelerimi çoğalttım. Bu işi daha profesyonel yapmaya çalışıyorum. Bu cins işler sadece erkek işi olarak yok, her işi de bayanların yapabileceğine inanıyorum. Bayanların yalnızca biraz daha desteğe ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Bu konuda devletimiz ve kooperatiflerimiz biz bayanlara destek olurlarsa bizde daha hoş projelere imza atarız” dedi.

Genç girişimcilere ve bayan girişimcilere defalarca destek olmaya hazır olduklarını ifade eden Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Sinecek, “Biz kooperatif olarak bu genç kardeşlerimize iş grubu yok, neler yapabileceğinin doğrultusunda kredi veriyoruz. Kendisi mobilya sektöründe gösterişli olduğunu ve genç olarak da gençlerimize misal olacağını ve kooperatif olarak bizim meslek yerine bakıp buradaki yapabileceğinin ne olduğunu öğrendikten daha sonra tamirat, yeni aksesuar, mobilya gibi işleri el emeği, göz nuru olarak yapabileceğini gördük. Gördükten sonra kooperatif olarak biz bu kardeşimize krediyi hızlı bir şekilde kendisine ilettik. Krediyi verdikten sonradan meslek yerine gelip ziyaret ettik. Bunlar Türkiye’ye misal olsun. Bu iş gençlerin ve erkeklerin yapabileceği bir iş lakin önemli olan bayanların da bu sektörde ‘varız’ diyebilecekleri bir imajı, cesareti ve özgüveni olduğunu ve hem bu mesleğin bir baba mesleği olarak yapması da var. Babanın vermiş olduğu o bilgi ve birikimin kardeşimizde de olduğunu gördük. Bu Samsun’daki bütün genç kardeşlerimize misal olsun. Bir esnaf basit yetişmiyor. Bu kardeşimizin 6 yılık bir geçmişi var. derhal da ressam sıfatına geldi. Biz kooperatif olarak bu cins girişimcilerin yanına olduğumuzu ve bunun da Samsun’a örnek olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Gökhan İçkilli