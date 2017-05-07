Model uçaklar Eskişehir'de yarıştı

ESKİŞEHİR (AA) – Türk Hava Kurumunca (THK) düzenlenen “F3A Model Uçak Akrobasi Türkiye Şampiyonası” Eskişehir’de yapıldı.

İnönü ilçesinde bulunan THK Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyona, model uçakların kıyasıya yarışına sahne oldu.

Etkinlikte birinciliği Serdar Salta, ikinciliği Tamer Abaşlıoğlu, üçüncülüğü ise Ahmet Eryıldırım elde etti.

Dereceye giren 3 yarışmacı kasım ayında Arjantin’de düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

THK Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Model Uçak Okulu Müdürü Mehmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelen 10 yarışmacının yer aldığını söyledi. Yarışmanın 16 akrobasi hareketinden oluştuğunu belirten Arslan, “Yarışmacılar akrobasi hareketlerini hakemlerin önünde en güzel şekilde sergiledi. 4 raundun sonunda ilk üçe giren yarışmacılar milli takıma seçildi. Burada milli takıma seçilen yarışmacılar, Arjantin’de kasım ayında yapılacak dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.” dedi.

– Ücretsiz eğitim imkanı

Arslan, THK Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi’nde havacılığı herkese sevdirmek için ücretsiz kurslar düzenlediklerini anlatarak, “Planör, yelken kanat, model uçak, yamaç paraşütü kurslarımız var. Bu kurslarda öğrencilerimize ücretsiz eğitim veriliyor. Havacılıkla tanışmak isteyen tüm gençlerimizi bu kurslardan faydalanmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.