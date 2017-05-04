Modoko, kanserojen mobilyalara dikkat çekiyor

“Mobilya’nın Başkenti” Modoko’nun Idare Heyeti Başkanı İ.Etem Özçelik, mobilyalardaki ayrım edilmeyen tehlikeye uyarı çekiyor. Küçülen yaşam alanlarımıza aldığımız mobilyalarımızla daha fazla vakit geçirdiğimizi kanserojen madde taşıyan ürünlerin sağlımızı önemli oranda korkutma ettiğini gösteren Özçelik, tüketicilerin o kadar fazla hastalığın tetikleyicisi olabilecek formaldehit içerikli kanserojen maddeye karşı bilinçlenmeleri gerektiğini söylüyor.

Tüketicilerin mobilya satın alırken model ve fiyattan çok mobilyanın E1 standartlarına göre üretilip üretilmediğine uyarı etmeleri gerektiğini vurgulayan Özçelik, “Evimizde, ofisimizde özet olarak bütün hayat alanlarımızda kanserojen bir maddeye maruz kalabiliyoruz. Mekânlarımıza aldığımız, saatlerimizi geçirdiğimiz mobilya ve dekorasyon malzemelerinde sağlığı göz önüne alarak standartlara yerinde üretilmiş olan ürünler seçim edilmeli. İthal ve ucuz mobilyalarda dikkat edilmeyen E1 standardına uymayan ve bulunduğu alana formaldehit salınımı karşılayan mobilyalar tehlike oluşturuyor. Modoko’da yıllardır mobilya üreten zanaatkârlarımız için model ve estetikten önce kalite ve sağlıklı çiğ madde kullanımı ön plandadır. İnsan sağlığı her şeyden kayda değer. Modoko’da etkinlik belirten tüm markalar, E1 sertifikalı birinci sınıf çiğ maddeyle üretim yapan firmalar. Mobilya sektörü olarak bu tehlikeye karşısında tüketicileri bilinçlendirmemiz lüzum. Özellikle çocuk ve genç odası tasarlarken sağlıya hasar vermeyen boyaları kullanarak mobilya üretilmesi gerekir. Mobilya alacaklara bu konularda titiz olmasını, bütçesinin yanı sıra mobilyanın kalite ve E1 standardına uygunluğunu da denetleme etmesini öneririm ”dedi.

