Mogan Gölü'nde kadın cesedi bulundu
ANKARA (AA) – Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Mogan Gölü'nde bir kadına ait ceset bulundu.
İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 40-45 yaşlarında bir kadına ait olduğu değerlendirilen cesedin sudan çıkarılması için Ankara Emniyet Müdürlüğü su altı ekibinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler tarafından cesedin gölden çıkarılması ve kimlik tespiti için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de olay yerine gelerek bilgi aldı.
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