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Mogan Gölü'nün temizlenmesi projesi

10 Aralık 2016 Cumartesi, 09:25
Mogan Gölü'nün temizlenmesi projesi

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ANKARA (AA) – Mogan Gölü’nün temizlenmesi amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından gönderilen İmbat Gemisi’nin montajı yapılıyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, geminin montaj çalışmalarını inceleyerek, ilgililerden bilgi aldı.

Mogan Gölü’nün temizliği için çalışmalara başladıklarını belirten Duruay, temizliği yapacak gemilerden birinin montajının yapıldığını söyledi.

Geminin montajının gelecek hafta bitirilerek göle indirileceğini anlatan Duruay, “Bahar aylarında da temizliğe başlanmış olacak. Temizlik 480 gün sürecek. Mogan, özellikle hafta sonları ailelerin gelip stres attıkları bir alan. Bundan sonraki dönemde Mogan’da su sporları olacak, balık tutulabilir hale getireceğiz.” dedi.

Duruay, Mogan Gölü’nün temizliği projesine katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Ankara Golbaşî İmbat Mogan Gölü temizlik

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