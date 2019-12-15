Morhipo.com'dan yeni yıla özel her tarza uygun hediye seçenekleri
İSTANBUL (AA) – Morhipo.com, yeni yıl için her tarza uygun hediye seçenekleri sunuyor.
Morhipo.com'dan yapılan açıklamaya göre, elbiseden jean pantolonlara, ayakkabıdan çantaya, şık aksesuarlardan sıcacık montlara kadar sezonun öne çıkanları modanın e-ticaretteki adresinde yer alıyor.
Çanta tutkunları için Beymen Çanta, ayakkabıya "hayır" diyemeyenler için D By Divarese, tarzından ödün vermeyenler için NGSTYLE, Morhipo.com'da bulunuyor.
Calvin Klein, Burberry ve Dior gibi dünya markası parfümler de kadınlar için hediye alternatifleri arasında yer alıyor.
Modanın e-ticaretteki adresinde erkekler için şık ve kullanışlı hediye alternatifleri sunuluyor. People By Fabrika'nın her tarza uygun gömlek ve kazakları, D By Divarese'in şık ayakkabıları, Nike ve Adidas'ın rahat "sneaker"ları erkekler için "kurtarıcı" hediye alternatifleri arasında bulunuyor.
– Yılbaşı teması
Yılbaşı temalı ev dekorasyon ürünleri de iyi bir hediye alternatifi olabilecek. Geyik, kar tanesi ve Noel Baba desenli kupalar, nevresim takımları, yastık ve minderler hem yılbaşı ruhunu yansıtıp hem de gülümseten bir hediye seçeneği olarak öne çıkıyor.
Sevdiklerine bu yıl alışılmışın dışında, tasarım bir hediye vermek isteyenler aradığını Morhipo İyi İşler Dükkan'da bulabilecek. Özel tasarım çantalar, terlikler ve ev dekorasyon ürünleri, hediyesinde orijinallik arayanlara yardımcı olacak.
-
Başköy’de birlik ve beraberlik gecesi
-
Seramiksan'dan yeni yıla özel yeni seriler
-
Morhipo.com'dan yeni yıla özel her tarza uygun hediye seçenekleri
-
Davul zurnayla esnafı maça çağırdılar
-
Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giyecek desteği
-
Türkiye'nin ilk sağır işaret dili tercümanı olacak
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.